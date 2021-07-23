Глава Минпросвещения РФ заявил, что второй иностранный язык в школах будет необязательным

Введение второго обязательного языка определяется школой с учётом мнения родителей. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что изучение второго иностранного языка в школах будет необязательным. Такое положение закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).

Об этом министр рассказал на слушаниях в общественной палате, посвящённых совершенствованию системы образования в стране.

"В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учётом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка", - передаёт слова Сергея Кравцова ТАСС.

В июле этого года Минюст РФ зарегистрировал приказы Министерства просвещения об утверждении новых ФГОСов начального и общего образования, обучение по которым начнётся с 1 сентября 2022 года.