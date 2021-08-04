Глава Екатеринбурга проинспектировал новое здание гимназии на улице Уральская

Образовательное учреждение рассчитано на 550 учащихся. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня, 4 августа, открыл новое здание гимназии №35, которое расположено на улице Уральской, 79. Мэр осмотрел классы, мультимедийный центр, мастерские, пищеблок и медпункт и оценил, в каких условиях будут обучаться дети.

В пресс-службе мэрии напомнили, что строительство нового здания гимназии № 35 началось в августе 2019 года, а завершилось в июле 2021-го. Оно имеет пять этажей, включая подземный, а общая площадь составляет почти 13,5 тысячи квадратных метров. На месте также побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

В новом здании гимназии смогут одновременно проходить обучение 550 человек. Всего в образовательном учреждении насчитывается 32 кабинета, включая слесарную и столярную мастерские, отдельные кабинеты для обучения навыкам приготовления пищи и навыкам кройки и шитья.

Фото: Павел Ворожцов

При кабинетах физики и химии предусмотрены отдельные лаборатории для проведения практических и лабораторных работ. Кабинеты иностранного языка оснащены мобильными компьютерами с программным обеспечением для лингафонного кабинета.

Фото: Павел Ворожцов

В здании предусмотрены медицинский блок (кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты), пищеблок с обеденным залом на 286 мест, библиотечно-информационный центр с системой доступа к открытым фондам, абонементом, читальной и компьютерной зоной, а также киноаудиторией, оснащенной мультимедийным оборудованием с возможностью онлайн-трансляций.

Фото: Павел Ворожцов

На втором этаже здания располагается спортивный зал площадью 532 квадратных метра, а на первом этаже - малый спортивный зал. Его площадь составляет 155 квадратных метра. Обе площадки оснащены современным оборудованием.

Фото: Павел Ворожцов

Гимназия получила многофункциональный актовый зал на 130 мест, который оснащён пультом управления звукотехническим оборудованием и постановочным освещением сцены, а также управляемой видеокамерой.

Фото: Павел Ворожцов

Образовательный кластер по IT- технологии разместили на третьем этаже. Здесь для учащихся оборудованы кабинеты информатики, системного администрирования, дополненной реальности, робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, студия дизайна, а также школьная фото- и телестудии.