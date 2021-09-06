За подготовку победителя Всероссийской олимпиады свердловские педагоги получат по 270 тысяч

Губернатор попросил министра рассмотреть вопрос о награждении вообще всех педагогов, занимающихся подготовкой "призового" ученика к олимпиаде. Фото: Галина Соловьёва.

В ходе прямой линии с гражданами Свердловской области глава региона рассказал о конкурсе "Олимпиадный успех", в рамках которого будут поощрять не только победителей Всероссийской олимпиады школьников, но и тех, кто их готовил. За подготовку школьника, получившего 1-е место, учитель получит около 270 тыс. рублей.

Вопрос о поощрении педагогов, занимающихся подготовкой "олимпиадников", губернатору задал учитель математики из Новоуральска Эдуард Петросян.

Глава региона отметил, что преподаватель - это главная профессия, без которой не будет других профессий. И этих специалистов нужно поддерживать.

"Мы действительно обсуждали этот вопрос с главой минобразования Свердловской области Юрием Биктугановым. Мы вводим положение конкурса "Олимпиадный успех" для тех, кто подготовил ребёнка к олимпиаде. Если мне память не изменяет, за подготовку школьника на 1-м месте полагается поощрение в размере 270 тыс. рублей, за 2-е место - 220 тыс. рублей, и за 3-е - 160 тыс. рублей", - заявил он

Также губернатор попросил министра рассмотреть вопрос о награждении вообще всех педагогов, занимающихся подготовкой "призового" ученика к олимпиаде.