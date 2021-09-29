Проект нового корпуса УрГЭУ прошёл государственную историко-культурную экспертизу

УрГЭУ построят новый корпус. Фото: Александр Исаков

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение проекту нового корпуса УрГЭУ-СИНХа. Планы по его строительству появились ещё в 2015 году.

Специалисты изучали, как строительство повлияет на другой корпус вуза - здание бывшей духовной семинарии по ул. 8 Марта, 62/Народной Воли, 45, которое является объектом культурного наследия.

Новый пятиэтажный учебно-лабораторный корпус УрГЭУ планируют строить на участке, где сейчас располагаются здание теплопункта, гараж и автостоянка. Рядом есть вестибюль станции метро "Геологическая".

"Строящийся корпус должен соединяться с существующим корпусом тёплым надземным переходом для перемещения персонала и обучающихся между корпусами минуя улицу. Проектируемый учебно-лабораторный корпус будет примыкать к теплопункту и через наземную галерею - к главному учебному корпусу УрГЭУ", - говорится в документе.

Эксперты разрешили строительство нового корпуса, но выдвинули небольшой ряд условий. Запрещается движение большегрузных транспортных средств и использование тяжёлой строительной техники в границах территории объекта культурного наследия.

Ректор вуза Яков Силин ещё в 2015 году заявлял о планах построить новый корпус университета с подземным паркингом.