"Учителем года-2021" в Екатеринбурге стала педагог школы №61 Фаина Князева

В период с 20 сентября по 25 ноября в конкурсе приняли участие 28 преподавателей школ из всех районов Екатеринбурга. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/ Фёдор Серков.

В Екатеринбурге определили призёров городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года-2021". Победителем была признана педагог начальных классов школы №61 Фаина Князева.

Помимо Фаины Князевой в финал вышли также учитель начальных классов школы № 52 Оксана Победоносцева, преподаватель истории и обществознания школы № 79 Елена Давыдова, учитель физики и астрономии школы № 142 Марина Чернова и учитель биологии и химии гимназии № 205 "Театр" Екатерина Попова. Второе и третье место заняли соответственно Елена Давыдова и Оксана Победоносцева, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Все педагоги прошли два испытания - презентация своего педагогического кредо и ответы на вопросы зрителей и жюри в формате пресс-конференции. Всего в период с 20 сентября по 25 ноября в конкурсе приняли участие 28 преподавателей школ из всех районов Екатеринбурга.

На первом, заочном этапе конкурса жюри оценивало электронные ресурсы с методическими и учебными материалами, аналитику преподавательского пути и профессиональные достижения в инфографике. Также конкурсанты презентовали видеоэссэ на тему "Я и моя школьная семья". На этом этапе были отобраны 12 учителей.

На первом очном этапе преподаватели дали открытые уроки с командой коллег из различных предметных областей, а уже на втором очном этапе 8 прошедших участников конкурса проводили методический тренинг. Каждый из них провёл собственный модуль в современном интерактивном формате.