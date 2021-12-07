Утренники в детсадах и школах: без QR-кодов, но почти без зрителей

Соблюдать антиковдиные ограничения на детских утренниках придётся не только родителям, но и новогодним персонажам. Фото: Станислав Савин

В детских садах и школах Свердловской области скоро начнут активно праздновать наступающий Новый год. В связи с этим родителей всё больше волнует вопрос: допустят ли их посмотреть на своё чадо на утреннике или никаких празднований не будет совсем? Представители региональной власти уверяют, что утренники будут, но без ограничений – никак.

«В целом действующими санитарно-эпидемическими правилами посещение родителями детских садов не запрещено. Не допускается лишь проведение массовых мероприятий, когда разные группы смешиваются, когда приглашаются какие-то люди из сторонних организаций. При этом окончательное решение о том, проводить ли утренники, приглашать ли на них родителей, принимают учредитель образовательного учреждения и руководство конкретного детского сада, – написал на своей странице в Инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ответ на комментарий одной из жительниц региона. – …дети ежедневно контактируют друг с другом. И, естественно, кто-то из них может принести вирус из дома. Но в ситуации, когда на празднике собирается ещё и группа взрослых, риск, что кто-то, даже будучи вакцинированным, является носителем вируса и может заразить кого-то из родителей, педагогов, детей, существенно возрастает».

В прошлом году, несмотря на сложную эпидситуацию, утренники в садиках и школах были, но родителей до них не допускали: в праздничных залах присутствовали только дети, педагоги и видеооператор. Этой зимой празднования Нового года в небольших детских коллективах, то есть только в группах и классах, на Среднем Урале также не отменяют. Но требования к их проведению практически не изменились: масочный режим, социальная дистанция, измерение температуры, обработка рук антисептиками.

– Если детский сад или школа может обеспечить все необходимые санитарные условия, то разрешается допустить родителей на мероприятие. В противном случае, например, если у детского садика маленькое помещение, в котором с учётом социальной дистанции поместятся только пять родителей, лучше провести праздник без них. Или пригласить одного взрослого, который будет вести съёмку, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. – Требования соблюдать санитарные нормы касаются и Деда Мороза. Если всех устраивает Дед Мороз в маске поверх бороды, его можно пригласить. Если это не нравится, пусть выбирают Бабу-ягу и других персонажей из своего коллектива.

– Меня беспокоит, что на утренники пустят далеко не всех родителей, – сетует мама четверых детей, педагог-психолог высшей категории, арт-терапевт Оксана Лунегова. – Понятно, что пандемия продолжается, но нам, родителям, хочется быть вместе со своими детьми в такие моменты.

Важно отметить, что для посещения новогодних утренников не потребуются QR-коды.

– Детские сады и школы не входят в зону QR-кодирования. Кто из родителей сможет прийти на утренник, решает конкретное учреждение, то есть детский сад или школа. Если помещение достаточно вместительное, пустить могут и двух родителей. Для этого QR-кодов им не потребуется, – пояснил заместитель губернатора Свердловской областиПавел Креков во время брифинга после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

Однако если класс собрался идти на новогоднее празднование в театр или на какую-то концертную площадку, то сопровождающие обязаны иметь при себе QR-коды – это общее требование.

В ТЕМУ В Роспотребнадзоре уверены: ни одно дошкольное или школьное учреждение не пойдёт на нарушения требований к организации новогодних утренников. Если нарушения повлекут за собой последствия в виде жалоб или новых случаев заражения коронавирусом, то в учреждениях пройдут внеплановые проверки.