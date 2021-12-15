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Общество / Образование
15 декабря 2021, 23:38

Опубликованы приказы о сроках ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

ЕГЭ проводится в классе

Все экзамены будут начинаться в 10:00. Фото: Галина Соловьёва

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали приказы о расписании экзаменов для 9-классников и 11-классников. ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 2 июля, ОГЭ - с 21 апреля по 2 июля.

Основной период сдачи Единого госэкзамена вместе с резервными днями состоится с 26 мая по 2 июля.С 21 марта будет досрочный период сдачи ЕГЭ, а в начале сентября - дополнительный. На решение заданий по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии отводится по 3 часа 55 минут, по русскому языку, химии, обществознанию - 3 часа 30 минут, иностранным языкам - 3 часа 10 минут, по базовой математике, китайскому языку, истории, географии - 3 часа.

Основной период ОГЭ запланирован на 20 мая - 2 июля, дополнительный - на 5-24 сентября. Задания по математике, русскому языку и литературе можно будет выполнять в течение 3 часов 55 минут, по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа, по информатике и ИКТ, а также географии - 2 часа 30 минут, по иностранным языкам - 2 часа.

Все экзамены будут начинаться в 10:00. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

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