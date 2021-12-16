Евгений Куйвашев наградил лучших педагогов области

Премии губернатора в размере 270 тыс. рублей получили шесть победителей. Фото: департамент информполитики региона.

16 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил педагогов-победителей профессиональных конкурсов. Премии присуждены 34 специалистам.

Как напомнили в областном департаменте информполитики региона, конкурс на соискание премий главы региона работникам системы образования проводится по шести номинациям: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании».

По итогу шесть победителей получили премию губернатора в размере 270 тыс. рублей. В их числе оказались: Екатерина Пономарёва, Надежда Подковырина, Наталья Смоленцева, Людмила Гимадиева, Елена Олькова, Анастасия Аминова. Те, кто занял вторые места – по 220 тыс. рублей, третьи – по 160 тысяч рублей.

Кроме того, Евгений Куйвашев отметил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Учитель начальных классов Артинского лицея Мария Андреева, ставшая лучшей из лучших, получила 300 тыс. рублей.

За второе место учитель ИЗО нижнетагильской школы №2 Ольга Семёнова награждена премией в размере 200 тыс. рублей. Третье место заняла учитель английского языка Наталья Созонтова лицея № 4 «Интеллект» Полевского ГО. Она получила 100 тыс. рублей. Среди воспитателей детсадов такие же награды получили Анастасия Жучкова, Татьяна Стулова, Наталья Агинских.

Лауреаты премии губернатора Свердловской области: