Великолепная десятка: наши школы отрейтинговали

Топовые школы не всегда становятся ступенью к вузу. Фото: Павел Ворожцов

Крупнейшее российское рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 300 лучших школ России. Такой рейтинг агентство составляет ежегодно – в 2021 году в него попали десять екатеринбургских школ. «ОГ» выяснила, насколько объективным можно считать этот список и как в нём разместились школы Свердловской области в сравнении с предыдущими годами.

Москву не обошли

Как давно аналитическое агентство RAEX составляет рейтинги российских школ, достоверно выяснить не удалось. На сайте агентства говорится, что оценку деятельности вузов и школ они дают с 1996 года, однако подробные списки лучших школ России доступны только с 2015 года – то есть последние семь лет.

Как объясняют составители этого рейтинга, его критерий только один – какие школы готовят наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов нашей страны. Все данные и выводы – на основе эксклюзивной информации, предоставленной ведущими вузами о прошедших у них приёмных кампаниях. Любопытно, что с 2015 по 2017 год агентство составляло рейтинг 200 школ России, но с 2018 года расширило его до 300.

Как и следовало ожидать, большую часть – 164 позиции – в этом рейтинге занимают московские школы и лицеи при ведущих вузах страны. Причём первые места в списке практически не изменяются: это лицей при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Бауманская инженерная школа №1580, Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) при Московском государственном университете. Также, по данным агентства, наибольшее число абитуриентов для ведущих университетов России готовят в Санкт-Петербурге (14 школ), Московской области (13 школ), Татарстане (11 школ) и Свердловской, Новосибирской и Самарской областях (10, 9 и 7 школ соответственно).

– Мы входим в топ лучших школ по версии рейтинга RAEX столько, сколько существует сам этот рейтинг. Для этого мы ничего не делаем специально, просто выполняем свою работу. Для нас это обыденный результат и не повод для особой гордости, – сообщили «Облгазете» в екатеринбургском лицее №130. Похожий ответ мы получили и в екатеринбургском лицее №110 имени Л.К. Гришиной.

В екатеринбургском лицее №180 «Полифорум» «ОГ» также признались, что предполагали увидеть себя в этом списке.

– Наш лицей уже не в первый раз попадает в данный рейтинг, – рассказала «ОГ» заместитель директора екатеринбургского лицея №180 «Полифорум» Татьяна Воронова. – Мы выпускаем по пять профильных одиннадцатых классов — наши ребята ежегодно поступают в МГУ, в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, в Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана. Сейчас очень востребованы специалисты естественных и технических специальностей, а именно таких ребят мы и выпускаем: они начинают углублённо изучать химию и физику уже с седьмого класса.

Худший результат

О том, что десять екатеринбургских школ вошли в топ-300 школ России, радостно сообщили многие СМИ. Однако если сравнить этот результат с предыдущими годами, то становится отнюдь не так весело: в 2015 году от нашего региона в этом рейтинге было 24 школы, в 2016 году – 21 школа, в 2017-м –12, в 2018-м –15, в 2019 и 2020 годах – 11. Чем это можно объяснить – непонятно, но получается, что нынешний результат стал худшим для Свердловской области. Да, в рейтинге по-прежнему есть СУНЦ УрФУ и екатеринбургские гимназии №9, №110 и №130. Однако даже они, если верить этим данным, несколько сдали свои первоначальные позиции. А такие учебные учреждения, как первоуральская СОШ №7 с углублённым изучением отдельных предметов, политехническая гимназия и гимназия №18 в Нижнем Тагиле и СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов в Верхней Пышме и вовсе исчезли из этого рейтинга, хотя в некоторые годы включались в него.

Получается, кроме десяти названных школ Екатеринбурга, больше в Свердловской области учиться негде – хорошее образование дают только здесь?

– Критерий поступления в лучшие вузы России – чисто социальный фактор: если у родителей есть деньги, чтобы отправить ребёнка учиться в другой город, то они его отправят, даже если он не пройдёт на бюджет, – уверена член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», депутат Режевской думы, учитель истории и обществознания Марина Шарова. – Этот критерий слишком однобокий для оценки школ. Нельзя забывать о том, что многие ребята переходят в СУНЦ или гимназию №9 в старших классах. Получается, весь город учит детей, а элитные школы собирают сливки. Чтобы объективно оценить работу школы, надо брать показатели того, каких детей они получили изначально, и каких детей мы видим на выходе. Но эту работу никто не ведёт. У нас в регионе много школ, где выпускники набирают по 100 баллов ЕГЭ и потом успешно поступают в вуз, но эти учреждения почему-то здесь не учитывают.

В других свердловских школах также отмечают сомнительность такого рейтинга.

– Мы как работали, так и работаем. Стараемся в первую очередь делать всё для наших учащихся и меньше всего задумываемся, куда мы попали, кто и где нас посчитал, – говорит «ОГ» директор верхнепышминской школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов Елена Пепеляева. – Не могу сказать, что наши выпускники меньше других поступают в вузы. Просто я не отслеживаю все рейтинги и критерии – для меня важнее всего сама работа.

Выбирают по учителям

При этом родители учеников топовых школ и их выпускники как хвалят, так и ругают такие образовательные учреждения.

– Мой старший сын окончил екатеринбургскую гимназию №9, а младший – гимназию №5, поэтому мне есть что сравнить, – рассказывает «ОГ» екатеринбурженка Алла Иванова. – Например, старший хорошо владеет английским языком, а младший – нет: в "пятёрке" иностранные языки преподавали очень формально. Что касается литературы, то старший сын также лучше овладел школьной программой с нестандартным подходом – в "пятёрке" же больше зацикливаются на ЕГЭ.

Тем не менее есть те, кто при выборе школы для своего чада ориентируется именно на подобные рейтинги. Но специалисты категорически против такого подхода.

– Подобные рейтинги всегда будоражат родителей. Кто-то начинает думать, что если его ребёнок не учится в какой-то школе из этого списка, то он ниже плинтуса. Но это же неправда, – комментирует ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета Евгений Дорожкин. – Не нужно стремиться в какую-то школу, которую просто называют крутой: обращайте внимание на работающих там учителей – именно они будут способствовать развитию ребёнка, успешной сдаче им ЕГЭ и поступлению в желаемый вуз.

КОММЕНТАРИЙ Лариса АЛЕКСАНДРОВА, мама шестиклассника из лицея №88 Екатеринбурга, юрист, общественный деятель: – Для меня самый важный рейтинг при выборе школы – так называемое «сарафанное радио». Чтобы развить физико-математические способности моего ребёнка, я выбрала для него школу №88. И меня абсолютно устраивает подход к детям: от того, как учителя подают материал, до их отношения к ученикам. Сейчас у них идёт зачётная неделя. Она достаточно тяжёлая, но так ребёнок готовится к системе учёбы в университете – ничего плохого в этом не вижу.

Рейтинг лучших свердловских школ, по мнению RAEX Первый год составления рейтинга -2015 (200 школ) Екатеринбург СУНЦ УрФУ (6-е место);

гимназия №9 (13-е место);

лицей №130 (17-е место)

лицей №110 имени Л. К. Гришиной (17-е место);

гимназия №35 (36-е место);

лицей №180 «Полифорум» (57-е место);

гимназия №2 (61-е место);

лицей №135 (63-е место);

СОШ №200 (99-е место);

лицей №12 (109-е место);

гимназия №13 (114-е место);

гимназия №161 (120-е место);

гимназия №37 (124-е место);

гимназия №99 (126-е место);

лицей №100 (137-е место);

гимназия №120 (140-е место);

гимназия №47 (143-е место);

СОШ №68 с углублённым изучением математики (151-е место);

лицей №88 (184-е место);

гимназия №116 (194-е место);

гимназия №94 (199-е место). Верхняя Пышма СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов им. М.И. Талыкова (191-е место) Первоуральск СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов (129-е место) Нижний Тагил Политехническая гимназия (172-е место) 2021 год (300 школ) Екатеринбург СУНЦ УрФУ (9-е место);

гимназия №9 (39-е место);

лицей №130 (94-е место);

лицей №110 имени Л.К. Гришиной (117-е место);

гимназия №35 (126-е место);

лицей №180 «Полифорум» (179-е место);

гимназия №5 (183-е место);

гимназия №2 (185-е место);

лицей №12 (208-е место);

гимназия №13 (263-е место).