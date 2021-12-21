Свердловские школьники уйдут на каникулы досрочно, с 25 декабря

Последние уроки во второй четверти у учеников пройдут 25 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Школьников Свердловской области досрочно отправят на новогодние каникулы. Уроки в школах продлятся до 25 декабря.

Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков во время брифинга. Причина такого решения - распространение ОРВИ и коронавируса среди учеников.

Он также отметил, что власти региона не планируют переводить детей на дистант после окончания школьных каникул. Но при условии, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет стабильной.

Накануне решение о завершении второй учебной четверти 25 декабря приняли в администрации Верхней Салды.

По уточнённым в региональном оперштабе данным, в шести муниципалитетах Свердловской области каникулы начнутся 23 декабря.Это Карпинск, Краснотурьинск, Сухой Лог, Богданович, Алапаевск, Полевской. Ранние каникулы для школьников в этих городах связаны с высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.