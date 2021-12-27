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Общество / Образование
27 декабря 2021, 08:30

Новогоднюю сказку журналиста "ОГ" перевели на киргизский язык

Новогоднюю сказку журналиста "ОГ" перевели на киргизский язык

Главные герои – хорошо известные всем персонажи славянского фольклора – Леший, Баба Яга, Хозяйка медной горы и другие. Фото: Ольга Белоусова

В Екатеринбурге перевели на киргизский язык сказку обозревателя «Областной газеты» Ольги Белоусовой «Об Урал Морозе, волшебных стёклышках и желаниях-самоцветах». В ближайшее время книжку-раскраску, изданную на двух языках, отправят в школы Бишкека и Оша. Об этом сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Сказка была издана при поддержке министерства в рамках проекта города Полевского «По пути АзБуки». Проект направлен на продвижение русского языка за рубежом.

События истории разворачиваются в предновогоднюю пору. Главные герои – хорошо известные всем персонажи славянского фольклора – Леший, Баба Яга, Хозяйка медной горы и другие. Их задача – вернуть волшебство в дома уральцев, которые, увлёкшись «волшебными стёклышками» (смартфонами), едва не разучились мечтать.

На киргизский язык сказку перевела журналист и поэт Калмурат кызы Турсунай. Проиллюстрировали издание воспитанники детской художественной школы Полевского и студент Екатеринбургской академии современного искусства Василий Куфтарев.

В начале декабря сказку представили в рамках четырёх телемостов между воспитанниками трёх школ Полевского и их ровесниками из четырёх школ в Бишкеке и Ош. Ранее в рамках визита делегации Свердловской области в Бишкек и Ош привезли передвижную выставку иллюстраций к сказке (её организацией в школах занимался Русский культурный центр в Киргизии «Гармония»). В ближайшие дни киргизским школьникам, участвующим в проекте, отправят и саму книжку.

Фото: Ольга Белоусова

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Областная газета Свердловской области

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