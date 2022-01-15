В России с 1 марта 2022 года аккредитация образовательных учреждений станет бессрочной

Основным критерием при оценке деятельности организации станет качество образования школьников и студентов. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новое положение о государственной аккредитации образовательных учреждений. С 1 марта 2022 года аккредитация образовательной деятельности школ, колледжей и вузов будет проходить только один раз, а выданное свидетельство будет действовать бессрочно.

Те организации, которые уже имеют аккредитацию, действующую до 1 марта 2022 года, не будут проходить её повторно. Свидетельство об аккредитации станет бессрочным автоматически.

Новый документ, опубликованный на сайте Правительства РФ, также исключает избыточные и дублирующие требования к образовательным учреждениям. Основным критерием при оценке деятельности организации станет качество образования школьников и студентов. Для школ, колледжей и вузов показатели будут разными.

Кроме того, в учебных заведениях, получивших аккредитацию, Рособрнадзор будет регулярно проводить мониторинг качества образования. Новое положение должно снизить административную нагрузку на образовательные организации и позволить им не отвлекаться от своей основной деятельности.