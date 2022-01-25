Молебен в церкви и бал с королём и королевой: как празднуют День студента в свердловских вузах

Всем Татьянам в УрФУ в День студента дарят цветы. Фото: Илья Сафаров

Сегодня в России все студенты отмечают Татьянин день. В одних учебных учреждениях это делают с размахом, в других более скромно, по-домашнему. «Облгазета» узнала, как уральские вузы будут поздравлять своих студентов и где уже сложились свои традиции празднования этого дня.

Медовуха и исполнение желаний

25 января в большинстве вузов подходит к концу зимняя сессия, за которой следуют долгожданные каникулы, поэтому поводов отметить Татьянин день становится ещё больше.

Так, в Уральском федеральном университете (УрФУ) День студента отметят во время большого перерыва в главном корпусе на Мира,19 и в здании на Ленина, 51. Там учащимся выдадут традиционный для этого праздника напиток – безалкогольную медовуху. Также студенты получат подарочные боксы, а все Татьяны – цветы. Но часть праздника пройдёт в онлайн-формате: в 18:00 для учащихся проведут беспроигрышную викторину.

В смешанном формате праздник отметят и в Уральском государственном горном университете (УГГУ). Утром ректорАлексей Душин встретится с учащимися вуза, чтобы обсудить проблемы университетской жизни и ответить на вопросы. В 12:00 в храме Святителя Николая Чудотворца состоится молебен в честь святой Татьяны, к которому могут присоединиться все желающие студенты и сотрудники учреждения. Позднее, уже в стенах УГГУ, пройдёт интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», которую также проведут и в онлайн-формате. В командах будут как студенты, так и преподаватели.

Кроме того, в Татьянин день ректор Горного университета объявит три-пять желаний своих студентов, которые будут исполнены в ближайшее время. Незадолго до праздника учащиеся вуза отправляли анкеты со своими мечтами.

– Эта традиция сохраняется уже более десяти лет, – рассказывает «Облгазете» пресс-секретарь УГГУ Татьяна Свалова. – В прошлом году ректор дарил студентам книги, в 2020 году – стажировку в университете в Китае и сертификат на обучение китайскому языку. Самыми интересными желаниями были прыжки с парашютом, оборудование для сноубордического клуба, катание в упряжке с хаски, путешествие в Петербург. Часто ребята просят обучение в автошколе или экскурсию в Уральский геологический музей, а иностранные студенты – форму нашего университета.

Колледжи и техникумы День студента празднуют не только в крупных екатеринбургских вузах, но и в средних специальных учебных заведениях Свердловской области. Так, в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Н. А. Демидова для учащихся организуют тематические классные часы, а также проведут интеллектуально-развлекательную игру «Игры разума». А в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса студентов ждёт интеллектуальная игра «Мозгобойня» и арт-фестиваль. Организаторы обещают, что все мероприятия пройдут в соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями.

Комментарий Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодёжной политики Свердловской области: – В нашем регионе большое внимание уделяется повышению престижа высшего образования, поддержке талантливой молодёжи. В 2021 году 37 уральских школьников стали призёрами и победителями финала Всероссийской олимпиады школьников. Все они помимо денежных премий получили право на поступление вне конкурса в любой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиады. Уверен, что и в этом году мы будем гордиться нашими ребятами - региональный этап Всероссийской олимпиады уже идёт.

Фотозона, каток и просмотр кино

В холле на втором этаже Уральского института управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (УИУ РАНХиГС) – обустроят фотозону для всех студентов. Но особое внимание в этот день уделят сотрудникам и студенткам вуза с именем Татьяна.

– У нас будет фотосессия всех Татьян в общем антураже с вручением памятных подарков, – поясняет директор Центра общественных связей УИУ РАНХиГС Виктор Белимов. – К слову, среди сотрудников в УИУ работает десять Татьян. После для всех обучающихся в университетском общежитии будет организовано чаепитие за просмотром кинофильма на студенческую тему.

В Уральском государственном горном университете (УрГАУ) для студентов устраивают праздник на льду. Помимо обычного катания на коньках на одном из крупных катков в Екатеринбурге запланирована развлекательная программа.

А вот в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) масштабные празднования Дня студента традиционно перенесут на несколько дней, 28 января в Доме культуры вуза состоится ежегодный студенческий Зимний бал, приуроченный к Татьяниному дню. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе учреждения, кроме танцев будет много творческих выступлений самих студентов. Главным событием вечера станет выбор короля и королевы бала. К этому конкурсу финалисты готовились на протяжении нескольких недель и придумывали собственные номера, которые представят публике в этот праздник.

Пять уральских вузов в цифрах Вуз Приём на бюджетные места Число образовательных программ Число научно-педагогических работников Количество мест в общежитиях для иногородних студентов 2021 год 2022 год УрФУ 7 606 9 294 341 3 782 7 500 УрГЭУ 379 398 42 611 1 073 УрГАУ 1 100 Более 1 009 76 328 850 УИУ РАНХиГС 125 199 12 136 474 УГГУ Более 779 803 70 486 200

ИНТЕРЕСНО День российского студенчества, или Татьянин день, официально отмечается с 2005 года и связан с учреждением первого высшего учебного заведения в России – Московского государственного университета. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании МГУ. Эта дата совпала с днём памяти святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей студентов этого вуза.

подписала указ об основании МГУ. Эта дата совпала с днём памяти святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей студентов этого вуза. Святая Татьяна – раннехристианская мученица, пострадавшая в Риме в III веке во время гонений на христиан. Почитается и православной, и католической церковью. В Екатеринбургской епархии нет храмов имени святой мученицы Татьяны. До 1755 года Татьянин день назывался Днём Татьяны Крещенской, потому что её праздник отмечался на неделе после Крещения. После революции большевики запретили отмечать Татьянин день, как и другие религиозные даты, но в 1990-х годах праздник вернулся.

Сначала Татьянин день отмечали только студенты, преподаватели и выпускники МГУ. После молебна в университетской церкви все причастные собирались на массовые гулянья по столице. Позже к такому празднованию начали подключаться и учащиеся других вузов страны. К слову, в этому году студенты МГУ тоже смогут получить кружку безалкогольной медовухи из рук нынешнего ректора вуза Виктора Садовничего.

В ТЕМУ На минувшей пресс-конференции, посвящённой итогам 2021 года и планам на 2022 год, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал УрФУ градообразующим предприятием Екатеринбурга. В этом вузе обучается более 36 000 студентов и работает 3 762 научно-педагогических работника. Кроме того, УрФУ обогнал все вузы России по приёму абитуриентов. В 2021 году в университет поступило 12 876 первокурсников, из них на бюджете учится 7 606 человек – это тоже самый высокий показатель в стране. – Мы активно внедряем актуальные образовательные программы, новые механики в образовании, поддерживаем тесную связь с ведущими работодателями не только в Свердловской области, но и по всей стране, – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Именно по этой причине наш вуз выбирают абитуриенты широкой географии. На сегодня каждый второй студент УрФУ приехал в Екатеринбург из другого города России, каждый девятый — из другой страны.

Зимний бал – праздник, которого ждут многие студенты УрГЭУ. Фото: Пресс-служба УрГЭУ

В этом году Зимний бал в УрГЭУ должен пройти 28 января. Фото: Пресс-служба УрГЭУ

В Татьянин день студенты УрФУ уже не первый год угощаются безалкогольной медовухой, приготовленной в вузе. Фото: Илья Сафаров