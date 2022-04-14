По итогам досрочной сдачи ЕГЭ в Свердловской области выявлены 7 стобалльников

Всего в этом году в досрочной сдаче ЕГЭ приняли участие 449 человек. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале подвели итоги досрочной сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку, литературе и химии — семь человек набрали 100 баллов. Всего в этом году в досрочной сдаче ЕГЭ приняли участие 449 человек.

Написать экзамен досрочно могут выпустившиеся школьники, которые хотят улучшить свои результаты, или 11-классники, которые по уважительной причине не смогут присутствовать на ЕГЭ в основной период. Среди уважительных причин — участие в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях или отъезд на гастроли.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, 100 баллов по русскому языку набрали три свердловчанина, литературу и химию безупречно сдали по два человека. Одному из выпускников, который сдавал китайский язык, не хватило двух баллов до максимальной оценки.

"Наши ребята традиционно сделали хороший задел перед основным периодом сдачи ЕГЭ. Среди тех, кто сдавал досрочно, мы ждём ещё стобалльников по биологии, истории и, конечно, информатике. Результаты этих экзаменов пока неизвестны. Но у нас в регионе очень сильная школа информатики — не так давно восемь школьников из Свердловской области стали призёрами всероссийской олимпиады по этому предмету", — заявила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования Татьяна Умнова.

Одним из самых популярных предметов для сдачи в этом году стала информатика — её будут сдавать более 4 тысяч учеников. Это рекорд за всю историю проведения ЕГЭ по этой дисциплине. При этом наиболее массовым по-прежнему остаётся русский язык — его сдадут свыше 18 тыс. свердловских учеников.

Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдёт с 26 мая по 2 июля. Ожидается, что на Среднем Урале Единый государственный экзамен сдадут более 19 тысяч участников.