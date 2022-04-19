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Общество / Образование
19 апреля 2022, 16:04

Минпросвещения РФ введёт историческое образование с 1 класса

Первоклашки

В российских школах при изучении отечественной истории не допустят негативного отношения к народам Белоруссии и Украины. Фото: Галина Соловьёва

Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в первом всероссийском историческом школьном форуме "Сила в правде!". Глава министерства объявил, что уже с 1 класса школы детям будут давать историческое образование.

По словам Сергея Кравцова, в российских школах при изучении отечественной истории не допустят негативного отношения к народам Белоруссии и Украины.

"Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса", — сообщается на сайте министерства.

В Минпросвещения РФ также отметили, что изучение отечественной истории будет организовано с использованием всех возможностей школьной программы. Сергей Кравцов считает, что историю своего края, свой малой родины можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" уже с начальной школы.

Областная газета Свердловской области

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