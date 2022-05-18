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Общество / Образование
18 мая 2022, 16:30

Свердловская область лидирует по числу финалистов конкурса "Моя страна — моя Россия"

  Юлия Пастух
Герб Свердловской области

Участниками очного этапа конкурса от Свердловской области стали 13 человек. Фото: Галина Соловьева

Участниками очного этапа конкурса от Свердловской области стали тринадцать человек: шесть — от 18 до 35 лет и три финалиста — до 17 лет. Еще четыре юных жителя региона признаны лучшими в специальной номинации "Детские народные сказки".

Проекты свердловчан представлены в категориях "Культурное наследие моей страны", "Мое здоровье", "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" и ряде других тематических направлений конкурса.

Среди финалистов старшей группы — Татьяна Третьякова из Екатеринбурга. В мае она представит проект "Мотивирующие цифровые уроки", основанный на научно-популярных и документальных мотивационных фильмах. Девушка планирует решать вопросы воспитания, гражданского становления в контексте национальной культуры и традиций, формирования личности ребенка или подростка, мотивации детей, связанные с учебой и самореализацией.

В очном этапе конкурса в номинации "Мое здоровье" Свердловскую область представила, в частности, помощник проректора УГМУ по научно-исследовательской и клинической работе Елизавета Серкова-Холмская с проектом инновационной модели сохранения репродуктивного здоровья PRO — Reproductive Health.

Отметим, XIX Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Областная газета Свердловской области

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