26 друзей IT

Денежные призы, ноутбуки и электронные книги получили 25 школьников из Екатеринбурга и один из Нижнего Тагила. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вчера встретился со свердловскими школьниками – победителями всероссийских олимпиад по математике и информатике. 26 ребят получили специальные призы. Их наставники были удостоены благодарственных писем от главы региона.

Участниками встречи с губернатором стали ребята, победившие на Всероссийской олимпиаде школьников по математике и информатике и Математической олимпиаде им. Леонарда Эйлера – будущие IT-специалисты. Победителями считаются участники заключительных этапов, занявшие 1–10-е места, призерами – 11–20-е. Ученик 10-го класса гимназии №9 Екатеринбурга Антон Лахтин участвовал сразу в двух олимпиадах. В соревнованиях по математике стал победителем, по информатике – призером.

– Я упорно готовился практически весь год, с утра до вечера. Особый упор делал на математику – она мне ближе. Волновался не сильно, так как уже имею опыт участия в Олимпиаде. Главным было сконцентрироваться на задачах, – рассказал школьник «ОГ».

Математикой Антон занимается с пятого класса. На выбор повлиял старший брат, который тоже углубленно изучал этот предмет. Сейчас у юноши новая цель – постараться отобраться на Международную математическую олимпиаду. Также он хочет улучшить свои знания в области информационных технологий, чтобы на следующий, выпускной год улучшить результат. Вуз для себя Антон уже выбрал, хочет поступить в Московский физико-технический институт.

Евгений Куйвашев на церемонии награждения подчеркнул: наши школьники в условиях высокой конкуренции продемонстрировали аналитические способности, целеустремленность, лидерские качества. И, главное, готовность справляться с самыми сложными задачами.

– Радуюсь вашему успеху вместе с вашими родителями и педагогами-наставниками. Знаю, что многие компании, в том числе один из крупнейших разработчиков программного обеспечения в России – компания «СКБ Контур», взяли вас «на карандаш» и оценивают перспективу принять вас в ряды своих сотрудников. Будущее нашего региона, всей России зависит от вас. Мечтайте, учитесь, становитесь профессионалами, создавайте новое, изобретайте, – сказал Евгений Куйвашев, обращаясь к ребятам.

Губернатор вручил благодарственные письма учителям, подготовившим талантливых ребят к заключительным этапам олимпиад. В числе награжденных – учитель математики из Нижнего Тагила Анна Фомина.

– Моя ученица шестого класса стала победителем Олимпиады. Обычно мы не настраиваем детей на победу. Стараемся подавать материал в нестандартной игровой форме. Это помогает не только заинтересовать ребят предметом, но и добиться хороших результатов, – рассказала она «ОГ».

Школьников наградили премиями, учрежденными СКБ Контуром, – денежными призами, ноутбуками и электронными книгами. На выплаты и ценные подарки было выделено более 5 миллионов рублей. Благодаря этому ребята получили премии, такие же по размеру, как были выплачены олимпийцам в Москве.

Интересно Всероссийская олимпиада школьников – одна из самых престижных школьных олимпиад страны, победители и призеры которой получают право на зачисление без экзаменов в любой вуз России по профилю предмета. В Свердловской области за успешное выступление в главном интеллектуальном конкурсе страны выплачиваются премии губернатора. Так, победители и призеры получают по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2021 года по 40 тысяч рублей получают призеры и победители регионального этапа, не сумевшие пробиться во всероссийский финал.

Денежные призы, ноутбуки и электронные книги получили 25 школьников из Екатеринбурга и один из Нижнего Тагила. Фото: Павел Ворожцов