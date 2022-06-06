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Общество / Образование
6 июня 2022, 18:06

В Минобрнауки РФ заявили, что все вузы России и Беларуси исключены из Болонского процесса

Студентка

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, выступивший 2 июня на заседании расширенного Совета Российского союза ректоров, поддержал сохранение Болонской системы в вузах. Фото: Алексей Кунилов

В понедельник, 6 июня, состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, на котором выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он заявил, что вузы России и Белоруссии были исключены из Болонского процесса.

Такое решение было принято еще в апреле 2022 года.

"Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", — передает слова Дмитрия Афанасьева РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в отечественных вузах останутся программы бакалавриата и магистратуры, а университеты смогут сами устанавливать принципы обучения студентов. Министр также подчеркнул, что полный отказ от Болонской системы обучения в России невозможен, так как окончившие бакалавриат граждане в некоторых случаях не смогут получить работу без диплома магистра.

К слову, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, выступивший 2 июня на заседании расширенного Совета Российского союза ректоров, поддержал сохранение Болонской системы. При этом он отметил, что российской системе образования требуется "тонкая настройка", а не "революция".

Областная газета Свердловской области

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