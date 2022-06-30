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Общество / Образование
30 июня 2022, 20:26

В УрФУ создадут передовую инженерную школу

УрФУ

Грантовая поддержка вузов-победителей составит 2,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Правительстве РФ подвели итоги конкурса среди регионов, в которых появятся передовые инженерные школы. Для создания 30 таких учреждений были отобраны вузы в 15 регионах страны, среди которых Уральский федеральный университет.

Грантовая поддержка вузов-победителей составит 2,5 млрд рублей, еще 4 млрд направят технологическим партнерам. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что первые 2,5 тысячи учеников передовых инженерных школ выпустятся в 2024 году.

"Нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета страны. И ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, должны быть российскими. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров на местах", — пояснил зампредседателя кабмина.

На сайте правительства уточняется, что больше всего вузов-победителей в Приволжском (9 университетов), Центральном (8 университетов) и Северо-Западном (5 университетов) федеральных округах. В Сибирском федеральном округе инженерные школы появятся в четырех вузах, в Южном федеральном округе — в двух. По одному вузу-победителю в УрФО и Дальневосточном федеральном округе.

В числе технологических партнеров значатся такие крупные компании, как "Роскосмос", "Газпром нефть", ПАО "КамАЗ", "Алмаз-Антей", "Татнефть", "Норильск телеком" и "Сибур".

Отметим, что федеральный проект "Передовые инженерные школы" входит в госпрограмму "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Областная газета Свердловской области

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