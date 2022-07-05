На ИННОПРОМе подписан договор о поддержке одаренных школьников Свердловской области

IT — одна из самых популярных в мире сфер работы с самыми высокими зарплатами. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор "СКБ Контур" Михаил Сродных закрепили договоренности о совместной поддержке интеллектуально одаренных школьников региона. Соответствующий документ был подписан на ИННОПРОМе 5 июля.

Договор предполагает усиление работы по выявлению талантливых детей, в том числе через конкурсы и проектные работы. Юных дарований будут готовить к карьере в IT-сфере, что в дальнейшем позволит им получить высокооплачиваемую работу в родном регионе. Простое "сидение за компьютером" может перерасти в профессию.

"Нам как IT-компании всегда нужны классные айтишники, поэтому мы уже много лет занимаемся IT-образованием. Нам важно, чтобы уже за школьной партой ребята понимали, что в регионе есть где учиться, и есть где работать в дальнейшем, чтобы Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им хотелось приложить свои силы. В одиночку такие задачи не решаются, и мы рады, что находим такую мощную поддержку со стороны губернатора", – отметил Михаил Сродных.

Напомним, за успешное выступление в главном интеллектуальном конкурсе страны — Всероссийской олимпиаде школьников — свердловчанам выплачиваются премии главы региона. Победители и призеры получают по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2021 года по 40 тысяч рублей получают призеры и победители региональных этапов. "СКБ Контур" также финансово поддерживает учащихся школ, оплачивая им проезд и проживание во время участия в различных этапах Всероссийской олимпиады и выплачивая премии по московским стандартам.

Как уточнили в областном департаменте информполитики, в планах также создать специальный фонд по поддержке студентов. В числе мер — скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, льготы на допуслуги библиотек, на посещение театров, музеев, выставок, льготные кредиты на обучение, гранты на проекты, частичная компенсация оплаты арендного жилья.