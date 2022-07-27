Эксперты обсудили потребности студентов при реализации губернаторской программы "Кампус"

Студентам необходима комфортная, разнообразная и просторная среда, которая позволит им развиваться профессионально. Фото: Алексей Кунилов

На площадке "Дома журналистов" в Екатеринбурге 27 июля прошло обсуждение мер поддержки студентов в рамках инициированной губернатором Свердловской области программы "Кампус". В разговоре участвовали педагоги, бизнесмены, политологи и общественные деятели.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин отметил, что программа "Кампус" представляет большую важность не только для студентов, но и для всех жителей региона.

"Среди субъектов России мы в тройке регионов-лидеров по количеству студентов, Екатеринбург — молодая территория, 160 тысяч студентов только в одном городе. Перед заседанием Экспертного клуба мы поговорили со студентами — у них очень много идей. Мы все мысли услышали и учли, уверен, они будут аккумулированы создателями проекта", — сказал Александр Левин.

Доцент департамента политологии и социологии УрФУ Надежда Сивкова заявила, что студентам необходима комфортная, разнообразная и просторная среда, которая позволит им развиваться профессионально. Также, по ее словам, около 60% приезжих студентов говорят, что им нравится Екатеринбург в качестве места для учебы и потенциального города для жизни.

"Если мы говорим о привлечении и, главное, сохранении в нашем регионе студентов, необходимо учитывать эти факторы. Большую конкуренцию в этом сегодня нам составляет Казань с их Иннополисом", — добавила доцент.

Проект кампуса УрФУ предполагает создание образовательного пространства, объектов спортивной инфраструктуры, культурно-досуговых площадок, а также всех прилегающих территорий, подчеркивают в департаменте информполитики Свердловской области. Напомним, что на его строительство власти региона привлекли 20 млрд рублей из федерального бюджета.

Как говорил ранее глава Среднего Урала, программа "Кампус" является проектом поддержки студенчества в Свердловской области. В частности, он подразумевает возможность взять образовательный кредит в рассрочку на 10 лет, льготы на аренду жилья, а также студенческие скидки в магазинах, музеях, кафе, театрах и фитнес-центрах.

Чтобы реализовать проект, потребуется создать специальный фонд, в который будут вкладываться не только государственные деньги, но и средства бизнеса, будущих работодателей и меценатов. Фонд начнет свою работу уже в этом году.