На августовский педсовет в Свердловской области съехались почти 4 тысячи педагогов

На премии свердловским учителям в этом году выделили 6 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области сегодня в главном зале Конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" прошел августовский педсовет, где обсуждались меры поддержки учителей и реализуемые в регионе проекты. В мероприятии приняли участие почти 4 тысячи педагогов.

Отметим, в 2022 году в регионе было введено звание "Заслуженный учитель Свердловской области", его обладателю полагается единовременная выплата в 30 тыс. рублей и ежемесячное пособие. Также утверждено постановление о награждении педагогов, которые занимались подготовкой школьников к олимпиадам. Учителям победителей полагается выплата в 100 тыс. рублей, а за подготовку ученика-призера — 70 тыс. рублей.

Всего на премии свердловским учителям в этом году было выделено 6 млн рублей. Как отметили в региональном департаменте информполитики, благодаря мерам поддержки доля молодых педагогов в системе образования выросла до 26%.

Кроме того, преподавателям презентовали новую информационную систему "Моя школа", которая будет запущена в учебных заведениях 15 регионов страны с 1 сентября. Платформа с доступом к цифровым образовательным ресурсам была разработана для учителей, учеников и родителей. Планируется, что все российские школы будут подключены к ней с 1 января 2023 года.

Перед началом педсовета учителя, которые одержали победы в профессиональных конкурсах, обсудили с губернатором Свердловской области программу "Кампус" и создание инфраструктуры для студентов в Новокольцовском районе. Также внимание было уделено инициативам преподавательского сообщества, среди которых — аналог "Пушкинской карты" для педагогов.