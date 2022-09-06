Как пешке стать ферзём

Фото: Полина Зиновьева.

Профессора кафедры шахматного искусства и компьютерной математики Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) учат своих студентов строить точные долгосрочные прогнозы. Возглавляет кафедру чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Его заместитель – кандидат экономических наук, доцент Евгений Стариков рассказал, почему специалисты из УрГЭУ всегда будут на два шага впереди выпускников классических инженерных вузов.

– Евгений Николаевич, шахматы – это аналитика и прогнозирование, в УрГЭУ есть шахматный клуб и регулярно проводятся турниры. Как навыки шахматной игры помогают в освоении экономики?

– Шахматы развивают стратегическое мышление, учат просчитывать развитие ситуации на много ходов вперед. В современной экономике надо уметь на основе большого объема фактических данных делать долгосрочный прогноз развития своего предприятия, отрасли, региона. Неудивительно, что экономический университет уделяет большое внимание работе с шахматной федерацией, а наши студенты наравне с углубленным изучением математики занимаются шахматами.

Я заметил, что и у абитуриентов, которые играют в шахматы, уровень математических знаний, как правило, выше, чем у их сверстников.

– Евгений Николаевич, расскажите о научно-педагогической школе профессора Валерия Лабунца «Цифровая обработка изображений и распознавание образов», как в ней участвуют студенты?

– Валерий Лабунец – доктор технических наук, большой ученый. Он уже давно изучает цифровое распознавание образов. Результаты таких исследований сегодня востребованы во всех сферах жизни – от идентификации лиц в смартфоне до зондирования космоса. Летом вышла монография этого ученого «Является ли мозг классическим компьютером, работающим в алгебре Клиффорда».

У Валерия Григорьевича большая научная группа. Наши студенты активно интегрируются в исследовательские направления работы этой группы благодаря тому, что Валерий Григорьевич работает на нашей кафедре. Он преподает по направлению «Интеллектуальное управление цифровым предприятием».

В рамках магистерской программы у нас разработаны такие курсы, как «Система искусственного интеллекта» и «Формализация информации Big data». Магистранты выполняют по этим направлениям лабораторные работы, которые могут иметь прикладное значение, например, в дорожном или лесном хозяйстве. Конечно, у бакалавров опыта еще маловато, но у наших магистрантов уже есть богатая научно-исследовательская практика, и, естественно, профессор привлекает их к своим исследованиям.

– Какими компетенциями будут обладать выпускники и кем могут работать?

– У нас экономический вуз, во все программы входят дополнительные дисциплины, связанные с экономикой, финансами, менеджментом, и студенты получают управленческие знания. Кроме того что они, как и выпускники классических инженерных вузов, могут работать системными аналитиками, программистами, они имеют возможность стать контент-менеджерами, руководителями IT-проектов, архитекторами баз данных, то есть наши выпускники более готовы к занятию руководящих позиций. Сейчас это востребовано везде.

Опубликовано в №162 от 07.09.2022