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9 сентября 2022, 19:12

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы по ЕГЭ на 2023/2024 учебный год

ЕГЭ

Соответствующий приказ опубликован 9 сентября. Фото: Полина Зиновьева

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которое необходимо для поступления в подведомственные техникумы, колледжи и вузы. Соответствующий приказ опубликован 9 сентября.

Контроль за исполнением приказа возложен на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, для ЕГЭ по русскому языку, литературе и географии минимальный балл равен 40, для математики, физики, биологии и химии – 39, для обществознания – 45, для истории – 35, для информатики – 44, а для иностранного языка – 30.

Областная газета Свердловской области

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