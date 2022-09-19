Свердловские школьники поговорили о Циолковском

Уроки «Разговоры о важном» проходят в интерактивной форме. Фото: Павел Ворожцов

Вчера во всех российских школах прошли очередные занятия «Разговоры о важном». Урок был посвящен русскому и советскому ученому-самоучке.

Дети в игровой форме познакомились с жизнью и творчеством великого научного деятеля. «ОГ» присоединилась к уроку в лицее №130 Екатеринбурга. Напомним, Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустило в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Занятия проводят по понедельникам классные руководители, тематика встреч самая разнообразная. Вчерашнее было посвящено 165-летию со дня рождения Константина Циолковского.

Учащиеся лицея посмотрели и обсудили с преподавателем фильм о жизни ученого и о его трудах. Затем они приняли участие в викторине, в ходе которой закрепили знания, полученные в ходе занятия.

Образование – это и обучение, и воспитание. Данные процессы неразделимы. Урок «Разговоры о важном» как раз об этом. Его воспитательная цель заключается в том, чтобы дети гордились своей страной, своими учеными. Чтобы любили Родину, – отмечает директор лицея №130 Ирина Артемьева.

По словам учителя физики Дениса Петухова, в связи с большой загруженностью, не всегда удается поговорить с учениками на актуальные темы. Урок «Разговоры о важном» – отличная возможность для этого.

– Сегодняшнее занятие, посвященное Константину Циолковскому, отличается от обычной школьной программы тем, что на уроках мы проходим его законы, теории и формулы, а здесь можно поговорить о том, каким он был человеком, задаться философскими вопросами, – рассказывает учитель.

Ученица 9 класса Таисия Попова говорит, что «Разговоры о важном» позволяют выйти за рамки школьной программы, получить дополнительную информацию и расширить кругозор.

– Наше занятие прошло в форме викторины. Мы узнали много интересных фактов о знаменитом ученом. К примеру, нам рассказали о его проекте аэродинамической трубы, который он создал в своей квартире. Для меня также был интересен факт, что именно Циолковский разработал прототип дирижабля. На уроке мы работали в команде. Это сплачивает класс. Атмосфера была дружелюбная, мне понравилось, – рассказала Таисия.