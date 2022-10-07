Свердловчанка вошла в число 150 лучших преподавателей в области музыкального искусства

Всего за приз боролись 513 кандидатов. Фото: Александр Исаков

Объявлены имена первых лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. В списке значатся 150 человек, в том числе представительница Среднего Урала.

Речь идет о Наталии Голдобиной. Она преподает в ГБПОУ СО "Уральская специальная музыкальная школа (колледж)". Свердловчанка получит награду в размере 1 миллиона рублей.

Как уточняется в telegram-канале Правительства РФ, всего было выдвинуто 513 кандидатов из 79 российских регионов. Педагогов оценивали по нескольким критериям: авторским методам и технологиям преподавания, количеству студентов-лауреатов различных премий, участию в концертах и творческих мероприятиях в качестве исполнителя.

В результате победителями стали: