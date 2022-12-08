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Общество / Образование
8 декабря 2022, 14:58

Евгений Куйвашев поручил проработать меры поддержки студентов по программе "Кампус"

Совещание

Программа "Кампус" должна стартовать в 2023 году. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание по старту программы "Кампус". Он поручил проработать ее детали, а также изучить возможность реализации нескольких новых мер поддержки, которые могут стать частью проекта.

"В последнее время я много обсуждал программу "Кампус" с молодежью и не только с молодежью и вижу, что интерес к ней высок. Все с нетерпением ждут ее запуска. Среди наших первоочередных вопросов сейчас — возможность использования студентами арендного жилья, его доступность, выделение кредитных линий, информационное сопровождение проекта", — рассказал глава региона.

Напомним, фонд "Кампус" был учрежден Евгением Куйвашевым в сентябре нынешнего года, а программа должна стартовать в 2023 году. Сейчас власти ведут переговоры с торговыми сетями, спортивными и культурными учреждениями для предоставления льгот студентам. Правительству региона уже удалось договориться со Сбером о совместной программе льготного кредитования на образование для студентов свердловских вузов. Также завершается создание попечительского совета проекта.

Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева будут созданы сайт и мобильное приложение "Кампус", где для студентов будет доступна информация о кредитах на обучение, стипендиальных программах, скидках в магазинах и других льготах. Властям также предстоит проработать детали строительства арендного жилья для студентов. Это должно помочь устранить дефицит с местами в общежитиях вузов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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Евгений Куйвашев поручил проработать меры поддержки студентов по программе "Кампус"