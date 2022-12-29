Евгений Куйвашев оценил передовые образовательные площадки в Первоуральске

Губернатор посетил Первоуральский металлургический колледж, лицей № 21 и Институт развития дуального образования. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 декабря оценил передовые образовательные проекты, реализуемые в Первоуральске. Вместе с предпринимателем Андреем Комаровым глава региона посетил Первоуральский металлургический колледж, лицей № 21 и Институт развития дуального образования.

Образовательные проекты в этих учреждениях направлены на подготовку профессионалов в сферах машиностроения, металлургии, автоматизации технологических процессов, монтажа, эксплуатации, ремонта и обслуживания промышленного оборудования.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что Первоуральский металлургический колледж стал в 2022 году участником федерального проекта "Профессионалитет". На базе этого образовательного заведения создан крупнейший на Среднем Урале образовательно-производственный металлургический кластер. Его основная задача — готовить кадры для устойчивого развития промышленного комплекса региона путем объединения сил бизнеса, государства и системы среднего профобразования.

Участниками кластера стали группа НЛМК, "Литмет", предприятие CYBERSTEEL, Ревдинский многопрофильный техникум, Уральский политех, "Уральская фольга" и многие другие. Кластер функционирует под руководством Института развития дуального образования.

В первоуральском лицее № 21 подготовкой высококлассных специалистов занимаются с начальных классов. В 2021 году здесь был создан центр естественнонаучных дисциплин, в котором проводят курсы внеурочной деятельности, проектные и исследовательские занятия и готовят учеников к профильным олимпиадам. В 2022 году в лицее начал работать еще и информационно-технологический центр для будущих IT‑специалистов.