Екатеринбургский Дворец молодежи откроет новые подразделения в городах области

В этом году Дворцу молодежи Екатеринбурга исполняется 50 лет. Фото: Галина Соловьева

Екатеринбургский Дворец молодежи откроет IT-клуб в Арамиле и технопарк для детей в Ирбите. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор учреждения Александр Слизько.

"В 2023–2024 году мы откроемся в Арамиле, где будет IT-клуб. На 2024–2025 годы намечено открытие структурного подразделения в Ирбите, там будет технопарк наподобие кванториума для детей. Мы будем открывать в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном в губернаторском лицее свое представительство — это тоже будет кванториум", — отметил Александр Слизько.

Сейчас подразделения Дворца молодежи есть в Екатеринбурге, Первоуральске, Невьянске, Верхней Пышме. Учреждение ведет 80 образовательных программ, по которым обучаются больше 8 тысяч детей.

"Дворец молодежи, открывая площадки в сельской местности, <…> создает условия для первоначального технического творчества. В прошлом году в Шабрах мы открыли в школе кванториум, у детей появилась возможность заниматься изучением виртуальной реальности, беспилотными летательными аппаратами и многим другим", — добавил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

В этом году Дворцу молодежи исполняется 50 лет. Он был открыт 19 ноября 1973 года. За полвека учреждение стало центром творчества и дополнительного образования для школьников и студентов.

"Дворец молодежи создавался изначально для студентов СПО, у нас тогда было 130 профучилищ. Традиции, которые были заложены с 70‑х годов, поддерживаются до сих пор", — подчеркнула на пресс-конференции заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

В течение года во Дворце молодежи будут проводить мероприятия, посвященные юбилейной дате.