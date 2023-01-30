На Урале для юнкоров объявлены конкурсы "Автограф-2023" и "ПрессКОД-2023"

Работы на конкурс принимаются с 1 февраля по 21 апреля 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Организаторами творческих состязаний выступают департамент "Факультет журналистики" УрФУ, библиотечный центр "Екатеринбург" и редакция "Областной газеты".

Участие в конкурсе "Автограф-2023" могут принять ученики старших классов средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студенты колледжей, техникумов, вузов; в состязании "ПрессКОД-2023" — редакции газет и журналов, сайтов и интернет-изданий, телестудий школ, гимназий, лицеев, колледжей, Домов детского творчества, подростковых клубов, молодежных объединений и пресс-центров Уральского региона, а также детских и молодежных приложений к районным и городским газетам.

Материалы в обоих конкурсах принимаются с 1 февраля по 21 апреля 2023 года.

Участники состязания "Автограф-2023" могут написать или опубликовать работу в СМИ (статья в печатном или сетевом издании, сюжет на телевидении) на одну из предложенных тем:

"Портрет моего поколения";

"Я меняю мир вокруг себя";

"Школа журналистики";

"Моя тема".

Помимо основных призов на конкурсе "Автограф-2023" предусмотрены специальные номинации. Среди них "Движение первых" — номинация от редакции "Областной газеты". Приз в ней будет присужден за лучшую публикацию о деятельности детских, подростковых и молодежных организаций в свердловских муниципалитетах.

В конкурсе "ПрессКОД-2023" главной наградой станет гран-при. 3 первых места будут присуждены в рамках каждого направления (печать, интернет-издания, телевидение). Также будут определены победители в специальных номинациях: "Школа: устремленные в будущее" (учреждена департаментом молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области) и "Слово об Учителе" (учреждена газетой "Народный учитель" Уральского государственного педагогического университета). Кроме этого, оргкомитет конкурса оставляет за собой право поощрить лучших участников в индивидуальном проявлении:

Активный и неравнодушный автор;

За лучший стиль изложения и яркий, образный язык публикаций;

Лучший художник школьной и юношеской прессы;

Лучший фотожурналист;

За острые, злободневные публикации;

Лучший дизайнер;

Лучший журналист в кадре;

Лучшая операторская работа и т. д.

Оценивать работы в двух конкурсах будет компетентное жюри. От организаторов, в частности, в него вошли директор департамента "Факультет журналистики" УрФУ Иван Некрасов (председатель жюри); профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Борис Лозовский; руководитель образовательной программы "Журналистика" Любовь Третьякова; главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский; редактор направления "Общество" "Областной газеты" Сергей Рыбаков. Также в состав жюри включены представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, администрации Екатеринбурга и другие.

"Тем, кто приходит либо только хочет прийти в профессию, важны помощь, поддержка и оценка профессионалов-практиков. Поэтому такие конкурсы очень нужны. Мы с коллегами надеемся, что опыт работы, накопленный в этом направлении ОГ, будет востребован", — отмечает главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский.

"Участие в подобных конкурсах — это прекрасный шанс для молодых авторов не только показать себя, но и получить оценку своей работы от профессионалов. Это возможность творческого роста, возможность попробовать свои силы, а для тех, кто решил связать свою жизнь с журналистикой, — первый шаг на пути в профессию", — считает редактор направления "Общество" "Областной газеты" Сергей Рыбаков.

Заявки на участие в творческих состязаниях и работы принимаются на электронную почту avtograf-presskod.2023@mail.ru. Оба конкурса будут освещаться на сайтах факультета журналистики УрФУ, "Областной газеты", екатеринбургского библиотечного центра, в группе "Конкурсы Автограф и ПрессКОД" в социальной сети "ВКонтакте".

По вопросам можно обращаться к руководителю оргкомитета конкурсов Любови Третьяковой по номеру телефона +7 912 24 62 493 (в мессенджер), а также на вопросы по состязанию "ПрессКОД-2023" ответит заместитель директора библиотечного центра "Екатеринбург" Татьяна Леонтьева, телефон: (343) 261‑53‑38; электронная почта: leontyeva11@mail.ru.