Две уникальные гимназии Екатеринбурга работают в стесненных условиях. Депутаты гордумы намерены им помочь

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Вчера состоялось совместное выездное заседание двух постоянных комиссий гордумы Екатеринбурга, в котором приняли участие представители администрации города. Оно прошло на двух площадках - в гимназии № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева» и в гимназии «Арт-этюд». Депутаты и представители исполнительной власти познакомились с работой образовательных учреждений, вникли в проблемы, которые без их помощи не решить.

Много лет без капремонта

Симпатичное здание лицея имени Дягилева в центре города известно многим. Однако экскурсия по гимназии, которую провела для гостей перед началом заседания директор Елена Трофимова, стала испытанием. Узкие коридоры, сбитые ступени лестниц и старая мебель поразили депутатов и работников администрации города.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Несмотря на стесненные условия в гимназии № 8 дают детям прекрасное общее и дополнительное образование. Помимо литературы, математики, физики и прочих обычных школьных предметов, ребята занимаются хореографией, изо, музыкой, вокалом, карате. Ученики лицея ежегодно становятся призерами и победителями конкурсов и фестивалей различного уровня – от городского до международного. А работы выпускников учреждения выставлялись в Русском музее, Третьяковской галерее и на других известных площадках.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Учатся в гимназии и дети с проблемами здоровья, требующие особого внимания. Поэтому помимо педагогов по основным предметам, здесь работают психологи, логопед, дефектолог, тьюторы и социальный педагог.

- Я как человек, который на протяжении долгих лет находился на руководящих постах в исполнительной власти, всегда испытывал два полярных чувства по отношению к этой жемчужине образования. Гордость, что такой лицей у нас есть, и бесконечный стыд из-за того, в каком он состоянии, — заявил, не скрывая эмоций, депутат Михаил Матвеев.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Здания, в которых расположена гимназия, были построены в 1956 и 1979 годах. И за прошедшие десятилетия в них ни разу не проводился капитальный ремонт. Участники выездного заседания обсудили возможность реконструкции существующих помещений или перевод Дягилевского лицея в новое здание.

- Ремонт не позволит увеличить размеры классов, расширить коридоры, да и для школьного стадиона места нет, - заявил депутат Александр Караваев, который сам окончил в 2000 году лицей имени Дягилева. - Оптимальное решение — снести существующий комплекс зданий и через концессию построить новый, исходя из современных требований к образовательным учреждениям.

Вскрылась в ходе заседания и другая проблема. В дягилевском лицее дополнительное образование является обязательной частью школьной программы. На трех отделениях: хореографическом, изобразительном и спортивно-эстетическом обучается порядка 900 детей. Однако выпускники получают лишь аттестат об общем среднем образовании. Выдавать документ о предпрофессиональном образовании, который дает преимущества при поступлении в творческие колледжи и вузы, лицей не имеет права. Из-за этого многие учащиеся после пятого класса его покидают.

- При обсуждении этой проблемы звучало предложение о смене учредителя – перехода гимназии из системы образования под эгиду управления культуры, - говорит депутат Ира Овчинникова. – Однако затем, в ходе более углубленного изучения вопроса, выяснилось, что вполне возможно обойтись без столь радикального шага.

Подробнее варианты выхода из ситуации депутаты и представители городской Администрации разберут в ближайшее время.

Стройка откладывается

Вторая часть выездного заседания прошла в гимназии «Арт-Этюд», которая находится в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Она занимает четыре небольших здания, три из которых расположены в одном квартале, а четвертое, детский сад – в другом. Естественно, это создает массу неудобств.

- Особенностью нашего учреждения является непрерывное обучение с 3 до 17 лет, - рассказывает директор «Арт-Этюда» Анастасия Семенова. - Наличие дошкольного образования позволяет раскрыть таланты и способности ребенка в раннем возрасте и выстроить индивидуальную программу его развития.

С первого класса дети могут обучаться здесь одновременно по нескольким направлениям: музыкальному, художественному, хореографическому, изучать английский язык в объеме специализированной школы.

Что важно, «Арт-Этюд» наделен правом выдавать выпускникам документ не только об общем, но и о предпрофессиональном образовании. И они получают преимущества при поступлении, к примеру, в художественное училище имени И.Д. Шадра или в Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Однако здания, где располагается «Арт-Этюд», находятся не в лучшем состоянии. Одно было построено еще в 1939 году, другие – в 1961-м. Здесь, как и в дягилевском лицее, тесные классы и узкие коридоры. Картины ребят развешаны на стенах во всех помещениях, а произведения из керамики расставлены на подоконниках, так как иных выставочных пространств здесь нет.

Несколько лет назад было принято решение построить для «Арт-Этюда» на условиях концессии новое здание в жилом микрорайоне «Изумрудный бор». Но к строительству пока так и не приступили. А гимназия ежегодно платит земельный налог.

- Этот вопрос мы взяли на контроль, - говорит депутат Любовь Боркова, председательствовавшая на совместном выездном заседании. – В ближайшее время вместе с заинтересованными ведомствами досконально изучим различные варианты его решения. Выход обязательно будет найден.