Столицей Тотального диктанта 2023 года стал Нижний Тагил

Организаторы конкурса "Столица Тотального диктанта — 2023" подвели итоги голосования. В этом году главной площадкой акции стал Нижний Тагил — за него отдали свои голоса 18 242 человека.
В финал также вышли Омск (13 191 голос), Калининград (2 296) и Мурманск (2 108). Ранее столицей Тотального диктанта 13 раз становился Новосибирск — город, где зародился проект. Также главные площадки располагались во Владивостоке, Таллине (Эстония), Санкт-Петербурге, Якутске и Ярославле.
В Нижний Тагил 8 апреля приедет журналист и писатель Василий Авченко, который прочтет текст на главной площадке акции — Демидовском заводе. Кроме того, написать диктант можно будет в самом маленьком музее России — в сторожевой башне на Лисьей горе в Нижнем Тагиле.
"Я очень рад нашей победе! Очень ждал, волновался! Нижний Тагил в очередной раз доказал, что он лучший, что это город не только областного, но и федерального уровня. На нашей территории пройдет такое масштабное мероприятие, о котором еще до недавнего времени мы только мечтали. Конечно, это очень воодушевляет! Спасибо нашей инициативной группе журналистов из телекомпании "Телекон", они давно хотели этого, вышли ко мне с инициативой, я их поддержал. Нижний Тагил — столица Тотального диктанта! Это здорово!" — поделился эмоциями с "Областной газетой" мэр города-победителя Владислав Пинаев.
Тотальный диктант — это ежегодная просветительская акция, которая направлена на повышение грамотности и интереса к русскому языку. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.
В 2022 году акция прошла в 600 городах мира. Диктант в онлайн и офлайн форматах написали 780 500 человек.