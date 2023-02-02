Столицей Тотального диктанта 2023 года стал Нижний Тагил

В финал также вышли Омск, Мурманск и Калининград. Фото: Алексей Кунилов

Организаторы конкурса "Столица Тотального диктанта — 2023" подвели итоги голосования. В этом году главной площадкой акции стал Нижний Тагил — за него отдали свои голоса 18 242 человека.

В финал также вышли Омск (13 191 голос), Калининград (2 296) и Мурманск (2 108). Ранее столицей Тотального диктанта 13 раз становился Новосибирск — город, где зародился проект. Также главные площадки располагались во Владивостоке, Таллине (Эстония), Санкт-Петербурге, Якутске и Ярославле.

В Нижний Тагил 8 апреля приедет журналист и писатель Василий Авченко, который прочтет текст на главной площадке акции — Демидовском заводе. Кроме того, написать диктант можно будет в самом маленьком музее России — в сторожевой башне на Лисьей горе в Нижнем Тагиле.

"Я очень рад нашей победе! Очень ждал, волновался! Нижний Тагил в очередной раз доказал, что он лучший, что это город не только областного, но и федерального уровня. На нашей территории пройдет такое масштабное мероприятие, о котором еще до недавнего времени мы только мечтали. Конечно, это очень воодушевляет! Спасибо нашей инициативной группе журналистов из телекомпании "Телекон", они давно хотели этого, вышли ко мне с инициативой, я их поддержал. Нижний Тагил — столица Тотального диктанта! Это здорово!" — поделился эмоциями с "Областной газетой" мэр города-победителя Владислав Пинаев.