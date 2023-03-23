«Очень важно поддерживать выбор ребенка»

Во время встречи Сергей Кравцов вручил педагогам благодарственные письма Минпросвещения России. В числе обладателей награды - заместитель директора СОШ № 1 Североуральска Анжелика Зайцева Фото: пресс-служба Минпросвещения России

22 марта в Екатеринбурге, в рамках Всероссийского фестиваля по профессиональной ориентации «Билет в будущее», министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ встретился с педагогами-навигаторами из более чем двадцати российских регионов. Глава федерального ведомства призвал учителей активнее вносить предложения, которые помогали бы развитию системы профориентации в России, и поддерживать в этом вопросе диалог с властью и отраслевыми партнерами. Он также обсудил с ними мероприятия, приуроченные к объявленному Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Году педагога и наставника.

Педагоги обсудили с Сергеем Кравцовым вопросы, связанные с развитием профориентационных методик. Учителя-навигаторы непосредственно оказывают педагогическую поддержку школьнику в выборе профессии. Такая работа, по мнению министра, должна вестись комплексно – в рамках учебной программы, внеучебной деятельности, дополнительного образования и организации воспитательной работы.

– Очень важно не замыкаться на системе образования, а поддерживать диалог с отраслевыми партнерами, давать возможность каждому школьнику получить хорошие знания и стать участником профориентационных программ, – отметил Сергей Кравцов. – Это поможет определиться с выбором будущей профессии. И конечно, важно поддерживать выбор ребенка, чтобы в будущем он смог реализовать себя в нашей стране.

Активное участие в дискуссии с министром просвещения приняли учителя Свердловской области – из Североуральска, Ирбита, Камышлова, Среднеуральска и других муниципалитетов.

– Профориентация сегодня – это модно, престижно, актуально. Она развивает ребенка, дает возможность познакомиться с рынком труда, когда он учится еще в школе, и сделать правильный выбор, – высказалась Наталья Солдатова, заместитель директора общеобразовательной школы села Обуховское Камышловского района. – Педагог в этом процессе действительно выступает навигатором, который подсказывает, но ни в коем случае не указывает, какой путь ребенку выбрать. Учитель должен быть разносторонним человеком, который сам горит этим проектом, готов делиться опытом и знаниями.

– В нашей школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, вопрос дальнейшего трудоустройства для них особенно важен, и мы целенаправленно ведем профориентационную работу с ними – приглашаем в школу представителей различных профессий, проводим мероприятия совместно с городским гуманитарным колледжем. Тот факт, что сегодня систему профориентации школьников поддерживают на самом высоком уровне, нас очень радует. На фестивале министр просвещения четко обозначил это, – рассказала директор общеобразовательной школы № 5 Ирбита Людмила Адамбаева.

В завершение встречи Сергей Кравцов напомнил участникам, что 2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Он подчеркнул, что Минпросвещения России продолжит внимательно изучать все инициативы педагогического сообщества, и призвал учителей активно вносить предложения, которые помогали бы развитию системы профориентации.

– В этом году участниками профориентационных мероприятий станут восемь миллионов российских школьников. Каждый из них в процессе обучения сможет познакомиться с той или иной профессией, посетить развивающиеся предприятия и сделать свой жизненный выбор, – подчеркнул министр просвещения.