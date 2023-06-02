Школы – новые, возможности – безграничные

В Серове территорию вокруг построенной школы замостят тротуарной плиткой. Фото из личного архива Василия Сизикова

В этом году в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию сразу семь новых школ. Здания образовательных учреждений строятся ударными темпами. Они вместят в общей сложности почти 6,2 тысячи детей и будут оснащены самым современным оборудованием.

Шесть школ, как выяснила «ОГ», сейчас возводятся в селе Нижнеиргинском (Красноуфим­ский район) – на 150 мест, селе Косулино (Белоярский район) – на 500 мест, в Верхней Пышме – на 1 135 мест, Серове – на 1 275 мест, а также в Екатеринбурге – на улицах Котельникова на 925 мест и Мичурина на 1 000 мест. Строительство идет в рамках нацпроекта «Образование», средства в сумме более пяти миллиардов рублей выделены из федерального и областного бюджетов.

В Серове, к примеру, трехэтаж­ная коробка здания уже выстроена, она занимает площадь 23 тысячи квадратных метров. Это образовательное учреждение станет одним из крупнейших на севере региона. В школе предусмотрены более 50 учебных классов, библиотечно-информационный центр, актовый зал, спортивный блок с четырьмя залами. Сейчас в здании идут отделочные работы и благоустраивается прилегающая территория, в том числе пришкольный стадион и спортивно-игровые площадки, сообщил «ОГ» глава муниципалитета Василий Сизиков. К сентябрю все работы планируется завершить.

В поселке Косулино школьное здание тоже построено. Рабочие начали чистовую отделку помещений, устанавливают сантехнику и лифты, монтируют сцену в актовом зале, рассказал «ОГ» глава Белоярского ГО Григорий Вихарев. В школе появят­ся учебные классы с интерак­тивным оборудованием, пищеблок, спортзал, медкабинет, спальни для малышей, мастерские. На прилегающей территории обустроят зоны для тихого отдыха и подвижных игр, будет большая спортивная зона со стадионом, площадками для баскетбола и волейбола. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца лета.

В тему В 2022 году в Свердловской области были построены восемь новых школ – в селе Байкалово, поселке Билимбай (ГО Первоуральск), поселке Косья (Нижнетуринский ГО), Березовском, Красноуфимске и Екатеринбурге. Они вмещают в общей сложности 5,4 тысячи детей.

Самым инновационным и дорогостоящим объектом (3,2 млрд рублей) будет школьный комплекс на 1 200 мест в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Он широко известен как Губернаторский лицей и строится на улице Лучистой на областные средства, а также средства инфраструктурного кредита, который губернатор Евгений Куйвашев успешно защитил на федеральном уровне год назад. В лицее помимо образовательного блока появятся детский технопарк «Кванториум», спортивный блок, включая стадион, и общественный центр. Фишка проекта – многофункциональные трансформируемые классы, рекреации и даже коридоры. Губернаторский лицей будет работать в формате школы полного дня, реализуя широкий спектр программ дополнительного образования. Сдать его в эксплуатацию планируется не позднее декабря текущего года.