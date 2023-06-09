«Кампус» – это стиль жизни

Вчера губернатор Евгений Куйвашев познакомил министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова с программой поддержки студенчества «Кампус», реализуемой в нашем регионе. Программа стартует в сентябре. Её цель - организовать жизнь студентов всех вузов Екатеринбурга так, чтобы они думали больше об учёбе, чем о бытовых проблемах.

Программа поддержки студенчества разработана по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. В середине сентября прошлого года глава региона подписал указ о создании одноименного фонда, который будет заниматься ее реализацией. Средства на эти цели будут поступать из бюджета области и от попечителей. Планируется, что проект стартует уже в сентябре. Его реализация позволит закрепить за Екатеринбургом статус студенческой столицы России.

«Что касается программы поддержки студенчества «Кампус», то мы говорим о появлении программы лояльности – системе скидок практически во всех магазинах, кинотеатрах, фитнес-центрах – тех местах, которые любят посещать студенты. И это серьезно удешевляет жизнь студентов в Екатеринбурге. Мы будем поощрять студентов-отличников. И эта программа будет распространяться на всю Свердловскую область», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

По поручению главы региона идут работы по созданию цифровой платформы программы «Кампус». Сайт и мобильное приложение позволят студентам завести личный кабинет, где будут храниться сведения о доступных мерах поддержки.

После внедрения платформы запустят программу лояльности. Она позволит студентам получить скидки при покупке продуктов, книг, лекарств, одежды и обуви, спортивных и канцелярских товаров. Также будут предоставляться скидки в учреждениях культуры и спорта.

В сентябре 2023 года планируется и запуск стипендиальной программы. Начиная с нового учебного года студенты приоритетных для экономики Среднего Урала специальностей с отличной успеваемостью будут получать доплаты. Список специальностей в ближайшее время утвердит совет фонда.

Льготные кредиты на обучение в вузе начнут работать также с сентября. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в рамках программы фонд будет компенсировать часть ставки по кредиту на оплату учебы. Во время обучения у студентов, оформивших кредит, не будет дополнительной финансовой нагрузки, и они смогут начать выплачивать его только после окончания вуза.