Медицинский и общественный центры будущего кампуса УрФУ сданы в эксплуатацию

В микрорайоне Новокольцовский также возведены пять общежитий, крупнейший в стране Дворец водных видов спорта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медицинский и общественный центры деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге введены в эксплуатацию. Здания входят в первую очередь нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), который возводится в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Площадь медицинского центра превышает семь тысяч квадратных метров. В нём разместились: клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты, а также блок неотложной помощи инфекционного и травматологического профилей.

"Университетская клиника отличается от любого медицинского учреждения тем, что практическая медицина интегрируется в образовательный процесс, а инновационные разработки учёных УрФУ имеют короткую дорогу, чтобы прийти в практическую медицину. Уровень оказания медицинской помощи, современные технологии, нововведения в университетской клинике, конечно, значительно выше, чем в обычной поликлинике", — рассказала главврач медсанчасти УрФУ Татьяна Найденова.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В общественном центре общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров оборудованы 35 конференц-залов на 1100 мест, электронная библиотека, для мероприятий создан актовый зал на 255 мест. Также в центре находятся: всесезонный манеж, кухня, столовая и административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев сказал, что объекты первой очереди кампуса УрФУ общей площадью около 300 тысяч квадратных метров полностью готовы, а в Общественном центре уже в сентябре начнутся занятия.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Осенью в полном объёме начнёт функционировать и медицинский центр, где будут оказывать медпомощь студентам УрФУ и жителям района Новокольцовский. Введено в эксплуатацию тренировочное поле, до конца июня сдаются общежития на 8,5 тысячи мест. На втором этапе будут возведены 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. На мой взгляд, это гигантский импульс для развития науки, УрФУ, чтобы Екатеринбург выполнял поставленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым задачу стать студенческой столицей России", — отметил Тимур Уфимцев.

На втором этапе строительства будут построены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Планируется сдать их в эксплантацию уже осенью 2025 года.

Ранее "Областная газета" писала, что в "Новокольцовском" завершилось строительство объектов будущего кампуса УрФУ.