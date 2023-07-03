Парламентарии Свердловской области оценили готовность объектов фестиваля университетского спорта

Общая площадь бассейнов Дворца водных видов спорта – 60 тысяч квадратных метров. Фото: Полина Зиновьева

3 июля депутаты Законодательного Собрания Свердловской области оценили готовность объектов Международного фестиваля университетского спорта изданий первой очереди нового кампуса Уральского федерального университета, возводимых по инициированному Президентом России нацпроекту "Наука и университеты". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева

"Посмотрев объекты воочию, испытали невероятную гордость за то, что имеем возможность находиться в студенческом комплексе такого высокого уровня и оснащения. Когда студенты увидят, какие им предлагаются возможности, они встанут в очередь за то, чтобы заселиться в эти общежития и иметь возможность жить на этой территории. Важно, что вместе с завершением строительства зданий благоустраивают и территорию. Здесь обеспечивается безопасность и будут созданы все условия для комфортного пребывания студентов", – сказала председатель Заксобрания Свердловской области ​Людмила Бабушкина​.

Сначала депутаты осмотрели Дворец водных видов спорта – крупнейшее сооружение такого рода в стране, общая площадь бассейнов которого – 60 тысяч квадратных метров. Под одной крышей разместились: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный бассейны. Во Дворце уже прошли первые крупные соревнования – чемпионат России по прыжкам в воду.

Фото: Полина Зиновьева

Уже введены в эксплуатацию общежития, медицинские и общественный центры деревни Международного фестиваля университетского спорта. Совместно они образуют уникальную инфраструктуру кампуса мирового уровня, что приближает Екатеринбург к званию студенческой столицы России, о чем неоднократно заявлял ​Евгений Куйвашев​.

Фото: Полина Зиновьева

Скоро будет сдана главная дорожная магистраль района – Новосинарский бульвар, который идет от Сибирского тракта до ЭКСПО-бульвара. Руководство УрФУ уже прорабатывает вопросы, связанные с логистической доступностью для будущих жителей кампуса. С сентября планируется скорректировать четыре автобусных маршрута. Еще один вариант – доставка шаттлами.

Фото: Полина Зиновьева

"Построить столько объектов за 2,5 года было возможно только при продуктивном взаимодействии с губернатором Евгением Куйвашевым и областными властями. Общими усилиями у нас это получилось. К ноябрю 2025 года мы планируем сдать остальные объекты. Когда тут сформируется новый учебно-научный кластер, в том числе технопарк, Екатеринбург действительно станет студенческой столицей России", — заявил президент группы "Синара" ​Михаил Ходоровский​.

Фото: Полина Зиновьева

На втором этапе реализации проекта будут возведены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловские власти ведут системную работу, направленную на создание условий для превращения Екатеринбурга в студенческую столицу России.