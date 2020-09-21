Около 1,5 тысячи медиков в Свердловской области заразились COVID-19 на рабочем месте

Сотрудники лабораторий также рискуют заразиться коронавирусом, но их спасает защитный костюм. Фото: Павел Ворожцов

Новый коронавирус начал распространяться на Среднем Урале в конце марта. За эти шесть месяцев опасной инфекцией в регионе заразились почти 28 тысяч человек, и около 1 500 из них — медики. Причём меньше всего подхватывали COVID-19 те, кто трудится в так называемой красной зоне — отделениях стационаров, где находятся на лечении больные новым коронавирусом.

В самом начале распространения коронавируса в Свердловской области, а было это в апреле, сразу несколько больниц Екатеринбурга стали эпицентрами заражения новой инфекцией. Первыми закрылись на карантин ЦГБ №1, ГКБ №14, ЦГБ №24, а потом и Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. Причём уровень заражения COVID-19 сотрудников ЦГБ №1 был почти поголовный. В области первой на карантин ушла Красноуфимская центральная районная больница — здесь тоже заразились несколько врачей.

Затем насторожённость медиков стала выше, так стремительно коронавирус среди них уже не распространялся. Стали строже соблюдаться меры предосторожности, коллеги с опасными симптомами сразу уходили на самоизоляцию. Но вовсе исключить заражение медиков было невозможно.

На приёмах и в стационарах медсёстры и врачи трудятся без специальных средств защиты, если это не ковидная клиника и не ковидное отделение. А больные новым коронавирусом могут и на приём прийти, и на лечение поступить. Вот в этих случаях новая инфекция и уходит к медработникам.

Отметим, если санитар, медсестра, врач или водитель скорой помощи заразились COVID-19 на своём рабочем месте, то Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает им по 68 811 рублей. Коронавирус у медработников подтверждают лабораторно, и работодатель о факте заражения на рабочем месте сообщает в ФСС. К середине сентября такие страховые выплаты получили на Среднем Урале чуть менее 1,5 тысячи медиков.

При этом все признают, что среди заразившихся сотрудников «красной зоны» – явное меньшинство.

– 186 студентов и 9 преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа трудились и продолжают работать в «красных зонах», – рассказала «Облгазете» директор СОМК Ирина Левина. – Ни один из них не заразился COVID-19. Мы серьёзно занимались их подготовкой, учили правильно надевать и носить защитный костюм, думаю, что это дало свои результаты. Ещё 230 студентов работали в медицинских организациях по заполнению документов, занимались обзвоном больных.

Надо сказать, что СОМК 12 филиалов по всей области. С 18 марта, с начала действия режима особой готовности, 1 800 студентов занимались волонтёрством. Помогали тем, кто находился на самоизоляции и работали на фельдшерско-акушерском пункте, где осматривали волонтёров и допускали их к работе.

– В итоге за все полгода пандемии коронавирусом заразились всего три человека из числа волонтёров – двое студентов вечернего отделения и один преподаватель, – сообщила Ирина Левина. – Все успешно выздоровели.

К сожалению, нельзя то же самое сказать о всех свердловских медиках, подхвативших новый коронавирус. «ОГ» задала вопрос министерству здравоохранения Свердловской области о том, всем ли заболевшим в регионе медикам удалось помочь.

– Такой статистической информации пока не имеется, – ответила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Однако несколько смертей медиков у всех на устах. 24 июня скончался хирург Юрии Мансуров, заведующий хирургическим отделением №2 Свердловской областной клинической больницы № 1. 2 июля не стало хирурга Анатолия Будлянского, заведующего отделения общей онкологии №1 Свердловского областного онкологического диспансера. В начале мая умер заведующий отделением народной медицины Свердловского госпиталя ветеранов войн Анатолий Манаков.

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Опубликовано в №176 от 22.09.2020