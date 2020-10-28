Автопарк Краснотурьинской и Североуральской больниц пополнился тремя новыми машинами скорой помощи

Автопарк медучреждений пополнился тремя машинами. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

Отделениям скорой помощи Краснотурьинской и Североуральской больниц подарили новые автомобили. Автопарк медучреждений пополнился тремя машинами.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, новые автомобили оснащены современным оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции лёгких, компактными дефибрилляторами, портативными электрокардиографами, комплектами подачи газа, облучателями, а также приборами для измерения глюкозы в крови и сатурации. Также машины оборудованы комплектами для транспортировки пациентов и имеют несколько укладок – общепрофильные, акушерские и реанимационные.

Отмечается, что городские больницы Краснотурьинска и Североуральска обеспечивают медицинской помощью свыше 85 тысяч жителей Свердловской области. В апреле сюда уже были доставлены два аналогичных автомобиля от Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

В отделении скорой медицинской помощи Краснотурьинской городской больницы в настоящее время дежурит до шести бригад одновременно. По словам руководства больницы, такая благотворительная помощь является большим вкладом в решение вопроса повышения качества оказания своевременной медицинской помощи жителям муниципалитета.