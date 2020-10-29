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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 октября 2020, 13:50

Целый месяц на Среднем Урале ежедневно фиксируют новые смерти от COVID-19

скорая помощь

Семь новых случаев смерти от коронавируса зарегистрировали на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва.

Семь новых случаев смерти от коронавируса зарегистрировали на Среднем Урале. Общее количество умерших от этого заболевания в регионе достигло 759.

Информацию о количестве скончавшихся предоставили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

Летальные исходы в Свердловской области фиксируют ежедневно на протяжении уже 31 дня. За месяц болезнь унесла жизни почти 170 свердловчан.

Добавим, в целом по России жертвами коронавируса стал 27 301 человек, в том числе 366 - за последние сутки. По числу умерших Свердловская область находится на шестом месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, а также Дагестана.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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