Целый месяц на Среднем Урале ежедневно фиксируют новые смерти от COVID-19

Семь новых случаев смерти от коронавируса зарегистрировали на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва.

Семь новых случаев смерти от коронавируса зарегистрировали на Среднем Урале. Общее количество умерших от этого заболевания в регионе достигло 759.

Информацию о количестве скончавшихся предоставили в региональном и федеральном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

Летальные исходы в Свердловской области фиксируют ежедневно на протяжении уже 31 дня. За месяц болезнь унесла жизни почти 170 свердловчан.

Добавим, в целом по России жертвами коронавируса стал 27 301 человек, в том числе 366 - за последние сутки. По числу умерших Свердловская область находится на шестом месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, а также Дагестана.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф