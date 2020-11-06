В Свердловской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён до 23 ноября

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 23 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса ещё на две недели, до 23 ноября. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы региона, первый замгубернатора Алексей Орлов.

Согласно указу № 605-УГ, до 23 ноября продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В документе также прописана информация о переводе и рекомендации перевода на дистанционное обучение школьников 6-11-х классов.

Фото: документ

Указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации Свердловской области. Он вступает в силу с 7 ноября.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале зафиксировали 282 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.