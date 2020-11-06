Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 ноября 2020, 15:01

В Свердловской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён до 23 ноября

пенсионер

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 23 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса ещё на две недели, до 23 ноября. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы региона, первый замгубернатора Алексей Орлов.

Согласно указу № 605-УГ, до 23 ноября продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В документе также прописана информация о переводе и рекомендации перевода на дистанционное обучение школьников 6-11-х классов.

Фото: документ

Указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации Свердловской области. Он вступает в силу с 7 ноября.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале зафиксировали 282 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.11.2020, 15:41 / Общество
На новогодние каникулы назначены дополнительные поезда по России, в том числе из Екатеринбурга
06.11.2020, 15:29 / Общество
Министр спорта Свердловской области поделился рецептом полезного «царского» завтрака
06.11.2020, 15:03 / Общество
Ещё в одном свердловском городе скорую помощь отдадут в аутсорсинг
06.11.2020, 15:01 / Общество
В Свердловской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён до 23 ноября
06.11.2020, 14:47 / Общество
В Екатеринбурге презентовали 57 новых низкопольных автобусов. Смотрим