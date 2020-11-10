Десятка самых «ковидных» муниципалитетов области

Десять муниципалитетов перешли отметку в один процент от общего количества жителей по заболеваемости COVID-19. Главы территорий утверждают: всему виной маятниковая миграция – каждый день из столицы и обратно ездят тысячи людей. Фото: Павел Ворожцов

Каждый день управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнародует количество случаев заражения COVID-19 в муниципалитетах. В крупных городах цифры шокируют: Нижний Тагил – 2 583 человека, Первоуральск – 973, Каменский район – 767…Но это только на первый взгляд. Внимательно изучив статистику, мы пришли к неожиданному выводу: истинные «лидеры» по числу заболевших – города, где население не превышает 90 тысяч человек. И там действительно пора бить тревогу.

Обман зрения

Всем известно, что в Свердловской области пять крупных городов – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов. Общее количество жителей в них давно перевалило за 100 тысяч. И число ковидных пациентов, как вы понимаете, там априори будет выше, чем в других территориях. Но если посмотреть, каков процент этих пациентов от проживающих в городах людей, то он отнюдь не велик. Так, в Нижнем Тагиле на 351 565 жителей сегодня приходится 2 596 коронавирусных больных – это всего 0,74 процента. В Первоуральске на 143 051 человек – 984 больных – это 0,69 процента. Та же история в Серове: население – 103 890 человек, количество больных – 565, показатель – 0,55 процента. В Каменске-Уральском и Каменском районе – 767 заболевших (Роспотребнадзор даёт здесь общую цифру), а проживает – 195 614 человек. Процент ковидных – 0,4.

Исключение составляет Екатеринбург. Причём по всем «фронтам». И население уральской столицы – самое большое – 1 526 384 человека, и количество заразившихся – 22 303, и доля их от общего числа жителей уже достигла 1,47 процента. По Свердловской области это пока рекорд, причём совсем не удивительный.

Гораздо больше беспокойства вызывают территории вблизи Екатеринбурга – Ревда, Бисерть, Среднеуральск, Арамиль, Верхняя Пышма, Берёзовский. Их население не дотягивает даже до 90 тысяч человек, но отметку в один процент заболевших они уже перешагнули. Так, в Ревде – 1,32 процента ковидных пациентов при населении 63 150 человек. В Бисерти – 1,29 процента, в Арамиле – 1,23, Верхней Пышме – 1,15, Среднеуральске – 1,09, Берёзовском – 1,05.

Вместе с ними в десятку самых «ковидных» муниципалитетов также попали ЗАТО Свободный – 1,26 процента, Красноуральск – 1,21 и Нижнесергинский район – 1,02 процента. В чём же причина роста заболеваемости?

10 самых «ковидных» муниципалитетов Свердловской области:

Муниципалитет Население* Количество заболевших** Процент (%) Екатеринбург 1 526 384 22 303 1,47 Ревда 63 150 831 1,32 Бисерть 9 906 127 1,29 ЗАТО Свободный 9 533 120 1,26 Арамиль 18 608 228 1,23 Красноуральск 22 972 276 1,21 Верхняя Пышма 86 652 993 1,15 Берёзовский 75 464 786 1,05 Среднеуральск 24 414 265 1,09 Нижнесергинский район 39 290 410 1,05

* - данные по количеству населения взяты с сайта www.statdata.ru

** - данные по количеству заболевших взяты с официального сайта управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 10.11.2020 г.

Подумалось Оперативно получить комментарий от специалистов Роспотребнадзора нам не удалось – пресс-служба ведомства не отвечала на звонки. Ситуация с «расползанием» COVID-19 вокруг уральской столицы наводит на размышления. Факт маятниковой миграции как катализатора проблемы исключить невозможно. Но учитывался ли он при формировании перечня санитарных требований к жителям? Как соблюсти дистанцию в 1,5 метра, если 40-50 человек едут в одном автобусе в Екатеринбург или из него? Спасёт ли ситуацию увеличение количества маршрутов общественного транспорта и многоразовая дезинфекция? Стоит ли дальше «закручивать гайки» населению, ужесточая ответственность за несоблюдение санитарных требований, если граждане не могут их исполнить изначально? Ответов на эти вопросы нет. Или, может быть, их просто избегают?

«Маятник» COVID-19

Как поясняют главы этих территорий, огромную роль во всплеске заболеваемости сыграла маятниковая миграция населения. Муниципалитеты географически приближены к уральской столице (за исключением ЗАТО Свободный и Красноуральска) и даже входят в состав так называемой Екатеринбургской агломерации. Каждый день между городами совершают поездки тысячи людей, и в основном – на общественном транспорте.

– У нас многие ездят на работу в Ревду и Екатеринбург, – говорит глава Бисерти Валентина Суровцева. – И большинство случаев COVID-19 – «привозные». У некоторых не самые безопасные условия труда – к примеру, есть женщины, которые работают санитарками в ковидных больницах Екатеринбурга. И там контактируют с больными. Есть и ещё одна причина – дистант в образовательных учреждениях. В первую волну пандемии большинство детей училось на дому, под присмотром родителей. А когда дистант «свернули», начались прогулки по улицам без масок и прочее.

Глава Берёзовского Евгений Писцов тоже обратил внимание на маятниковую миграцию:

– Люди массово ездят в Екатеринбург на работу, учёбу, в магазины. На рейсовых автобусах, на личных авто с попутчиками. О соблюдении дистанции в 1,5 метра, как вы понимаете, речи не идёт. И в этой ситуации близость к уральской столице играет не лучшую роль. Вообще, у нас по всей стране так: вирус возникает сначала в крупном городе, где есть аэропорт, а потом продвигается вглубь региона. И сейчас мы только начали понимать, что коронавирус – это «долгоиграющая пластинка», и нужно соблюдать все меры профилактики. Думая не только о себе, но и об окружающих.

Кстати Самый низкий показатель заболевамости COVID-19 в Пелыме (0,06 процента – два случая на 3 796 жителей), Малышевском ГО (0,06 процента – 6 случаев на 10 311 жителей) и Гарях (0,11 процента – четыре случая на 3 832 жителей).

Жители близлежащих городов часто ждут свой транспорт на остановках вместе с екатеринбуржцами. Это ещё один риск "подцепить" вирус. Фото: Галина Соловьёва

Ответственность – выше

Главы муниципалитетов утверждают – с развитием пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью: соблюдать масочный режим, делать тесты на ковид и по возможности соблюдать дистанцию.

– Мы далеко от Екатеринбурга, но вирус всё равно «занесло», поскольку многие жители в весенне-летний сезон ездили в отпуск, в том числе за границу, – говорит мэр Красноуральска Дмитрий Кузьминых. - Количество сданных тестов сегодня выросло в семь раз по сравнению с июнем. Ситуация, тем не менее, продолжает оставаться напряжённой. И, как мне кажется, это связано с тем, что в период первой волны не все жители сразу ответственно подошли к ситуации, пронадеялись: «Авось пронесёт»! Сейчас, когда областные власти ужесточили требования, люди начали реагировать по-другому.

Глава Ревды Ирина Тейшева тоже подтвердила, что «контрольные мероприятия со стороны властей и надзорных органов заработали». Правда, связан ли рост заболеваемости ковидом на территории с маятниковой миграцией или другими обстоятельствами, не прокомментировала – посоветовала обратиться в региональный оперштаб.

Глава Арамиля Виталий Никитенко так высказался о ситуации:

– Винить во всём население, по-моему, неправильно. Те, кто реально заботится о своём здоровье и о своих близких, сразу поняли, что меры профилактики нужно соблюдать. Но не у всех есть возможность делать это. Например, в тех же поездках в Екатеринбург на работу или учёбу. Ужесточение санитарных требований, конечно, повлияет – прежде всего, на безответственных граждан. Но разрешит ли проблему в целом – загадывать не берусь.

Наказаны Ревдинская городская больница оштрафована решением местного суда на сумму 400 тысяч рублей – за нарушение санитарных правил при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Предписания учреждению выдал Роспотребнадзор. Штраф будет выплачиваться из бюджета больницы. Как сообщил городской портал «Ревда-Инфо», «медицинские работники не сообщили вовремя (в течение двух часов по телефону) о случаях инфицирования и подозрения на COVID-19 в Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». А главврачу больницы Евгению Овсянникову, как должностному лицу, пришлось заплатить из собственного кармана 75 тысяч рублей. Также оштрафован первый заместитель главы Ревды Александр Краев - за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при угрозе коронавируса. Он находился на рабочем месте без защитной маски во время плановой проверки Роспотребнадзора. Штраф составил 25 тысяч рублей. Кроме того, мэрия города получила ещё один штраф – в сумме 100 тысяч рублей – также по предписанию Роспотребнадзора. В кабинетах администрации не были установлены устройства для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха), а в складском помещении, где хранится запас продукции для хозяйственных нужд, не было термометра.

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