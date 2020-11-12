Свердловские кассиры и кондукторы болеют COVID-19 реже?

Из-за постоянного контакта с большим количеством людей кассиры входят в особую группу риска заражения COVID-19 Фото: Галина Соловьёва

Более половины жителей Свердловской области, заболевших коронавирусом за последнюю неделю (59,3 процента), составляют работающие граждане. Из них 30 процентов трудятся на промышленных предприятиях, 14,4 процента – в медицинских учреждениях и чуть более 13 процентов – в образовательных организациях. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Ранее по уровню заболеваемости в регионе лидировали офисные работники. Получается, что кассиры и кондукторы, которые каждый день контактируют с множеством людей, заражаются коронавирусом реже других?

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, работники транспортной системы составляют менее восьми процентов от всех инфицированных COVID-19 на Среднем Урале. На работников торговой сферы приходится около трёх процентов случаев коронавируса. Такие небольшие числа в ведомстве объясняют спецификой Свердловской области: наш регион относится к промышленным, и людей из других сфер деятельности меньше в процентном соотношении, чем сотрудников производства.

Что касается статистики относительно мест инфицирования коронавирусом, то 39 процентов среди заболевших свердловчан отмечают, что причиной их заражения стали бытовые контакты: визит в гости, посещение мест массового пребывания людей, в том числе поездки в общественном транспорте. На контакт с заражёнными по месту работы указывают 18,9 процента уральцев, в семье – 13,2 процента. 12 процентов считают, что заразились в образовательном учреждении, где они обучаются.

В конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сказала, что чаще всего заражение новым коронавирусом происходит в транспорте, так как там крайне сложно соблюдать социальную дистанцию. Учитывая то, что на Среднем Урале в общественном транспорте сейчас ездит нисколько не меньше людей, чем до пандемии, говорить о социальной дистанции там смешно. На кассе в магазинах её тоже нередко нет, а сами кассиры нет-нет, да спускают защитную маску с лица. Так что низкий процент заболеваемости COVID-19 среди сотрудников торговой и транспортной систем в нашем регионе, вероятно, можно объяснить и малой степенью тестирования на коронавирус людей из этих сфер.

Кстати По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, за прошедшую неделю COVID-19 в регионе чаще всего заражались люди в возрасте от 30 до 49 лет – их среди инфицированных оказалось более 41 процента. На втором месте по заболеваемости находятся пациенты от 50 до 64 лет (25,3 процента), на третьем – люди, старше 65 лет (14,3 процента). Меньше всего заражений зафиксировано среди детей (8,1 процента) и молодёжи (11 процентов), тогда как на прошлой неделе на них приходилось 11,5 и 12,3 процента соответственно. Вероятно, это связано с длинными осенними каникулами и переходом на дистанционное обучение как учеников средних и старших классов, так и студентов, что снизило распространение коронавируса.

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Опубликовано в №212 от 13.11.2020