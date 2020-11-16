Обратная связь: можно ли заменить маску шарфом?

Прикрыть рот шарфом или платком можно, но надёжнее всё же использовать стерильную или многоразовую маску Фото: Галина Соловьёва

После введения всеобщего масочного режима в общественных местах по всей России в конце октября вопрос о том, какой должна быть маска, стал особенно обсуждаем. Жительница Екатеринбурга Валерия Громова обратилась в редакцию «Облгазеты» с просьбой разобраться, можно ли считать маской не только стерильную голубую повязку и многоразовый вариант, но и подручные средства вроде шарфа или платка.

К наличию маски в общественном месте сейчас относятся весьма строго. До сих пор почти каждое утро в каком-нибудь автобусе или трамвае в Екатеринбурге начинаются споры кондуктора с пассажиром, который отказывается надеть маску, или поднимаются крики окружающих на того, кто надел средство индивидуальной защиты не так, как надо. Подавляющее большинство людей использует одноразовые и многоразовые маски. Но что делать, если под рукой нет средства индивидуальной защиты? По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, надевать шарф в качестве маски не запрещено. Но нужно понимать, как правильно обращаться с этой альтернативной возможностью прикрытия дыхательных путей.

– Платок или шарф не запрещают использовать как кратковременное средство защиты, – говорит Александр Харитонов. – Но если вы прикрылись шарфом и походили так, например, по торговому центру, то шарф уже инфицирован. После этого нужно снять эту вещь и убрать в мешочек, а дома постирать её, обработать паром и прогладить.

При этом, согласно требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, гражданин обязан быть именно в маске. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Облгазете» пояснили, что трактовать это распоряжение нужно буквально: маской можно назвать только маску, ни о каких шарфах и прочих предметах гардероба речь не идёт. Получается, что человека с шарфом, платком или банданой на лице вместо обычной маски могут не пустить в общественный транспорт или не обслужить на кассе в магазине, и возмущаться будет бессмысленно. К тому же через стерильную одноразовую или чистую многоразовую маску точно безопаснее дышать, чем через обычный шарф.

Важно Одноразовые маски нужно менять каждые два-три часа. Многоразовые маски, которые сейчас используются наиболее широко, необходимо ежедневно стирать и проглаживать или пропаривать, чтобы убивать все бактерии горячим воздухом. Эпидемиологи подчёркивают, что простое вывешивание тканевой маски в проветриваемом месте на несколько часов не поможет убить вирусы и микробы на ней.

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Опубликовано в №214 от 17.11.2020