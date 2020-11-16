Роспотребнадзор изменил правила выписки переболевших COVID-19

Роспотребнадзор разрешил выписку пациентов с COVID-19 после одного отрицательного теста. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление об изменении санитарно-профилактических правил в отношении заражённых коронавирусом граждан. В частности, врачам позволяется выписывать пациентов из больниц после одного отрицательного теста.

В документе прописано, что лабораторное исследование на коронавирус необходимо провести в течение 48 часов после поступления биологического материала.

"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19", - говорится в постановлении.

В случае получения положительного результата при подготовке пациента к выписке, следующее тестирование должно проводиться не раньше чем через 3 дня. Также допускается выписка пациента из стационара для лечения на дому, если гражданин проживает не в коммунальной квартире, общежитии, гостинице или учреждении соцобслуживания.

Кроме того, Роспотребнадзор позволяет гражданам, контактировавшим с больными COVID-19, выходить с самоизоляции без прохождения теста на коронавирус через две недели после последнего контакта.

"Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19", - указано в постановлении.

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Фото: портал правовой информации