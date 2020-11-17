Каким помнят основателя и первого главного врача екатеринбургской ЦГБ №40 его коллеги-современники?

После войны Анатолий Карасёв поступил в Свердловский медицинский институт и с отличием окончил его в 1947 году Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе, 16 ноября, первому главному врачу городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Анатолию Карасёву исполнилось бы сто лет. Именно при нём закладывалась и набирала свою мощность многофункциональная свердловская больница, которая сегодня имеет статус одного из самых авторитетных медицинских учреждений области. Персонал ГКБ №40, работавший с Карасёвым, до сих пор тепло отзывается о своём руководителе: в конце 2020 года планируется выход книги, в которую вошли воспоминания врачей и медсестёр о годах работы в 40-й больнице под началом её первого главного врача. О том, каким был Анатолий Карасёв и что именно он успел сделать для ГКБ №40, «Облгазете» рассказала Людмила Клещёва, которая в то время работала старшей медсестрой и уволилась из учреждения лишь два года назад.

Большая стройка

Строительство многофункциональной городской клинической больницы №40 на юго-западе Свердловска началось в мае 1968 года. Тогда же главным врачом будущей «фабрики здоровья», как ГКБ №40 называют её сотрудники и сегодня, назначили Анатолия Карасёва. На тот момент Анатолию Георгиевичу было уже 48 лет, он возглавлял городскую инфекционную больницу №29, поэтому со знанием дела взялся за организацию работы новой больницы №40. Прошедший войну как начальник санитарной службы батальона в составе инженерно-строительной бригады, Карасёв не оставался в стороне от стройки. Он следил за сроками работ, доставал качественные стройматериалы и даже сам поправлял проект.

- Главной его целью было быстрее построить все корпуса, – рассказывает Людмила Клещёва. – У нас складывалось впечатление, что Анатолий Георгиевич знает каждый кирпич, гвоздь и доску.

Чтобы ускорить процесс, все сотрудники – от санитарок до профессоров – участвовали в субботниках вместе с Анатолием Карасёвым. Убирали и мыли новые здания во вторую смену практически ежедневно. К слову, вслед за Карасёвым из инфекционной больницы №29 в ГКБ №40 перешёл практически весь медицинский персонал.

Такими рекордными темпами шло строительство, что первый пациент в поликлинику ГКБ №40 поступил уже в декабре 1969 года. Ещё за несколько лет были построены главные корпуса больницы: инфекционный, родильный, хирургический, нейрохирургический. При Анатолии Карасёве появились и два общежития для сотрудников.

«При нём всё кипело и крутилось, – пишет старший инженер-строитель ГКБ №40 Фаина Тишкина, воспоминания которой вошли в книгу об Анатолии Карасёве. – Мы работали по 14 часов в сутки, без выходных. Анатолий Георгиевич решал проблемы с чертежами одним махом. Ему можно было не глядя выдавать диплом инженера-строителя».

По словам Людмилы Клещёвой, Анатолий Карасёв был настоящим патриотом своей 40-й больницы. Фото: Галина Соловьёва

Никакого равнодушия

Анатолия Карасёва было сложно застать в своём кабинете. За день он обходил все корпуса большого больничного комплекса 40-й больницы, а иногда по нескольку раз. На ходу раздавал указания, проверял работу врачей, следил за стройкой и постоянно общался с пациентами. По словам Людмилы Клещёвой, у сотрудников было чувство, что их руководитель домой вообще не возвращается: они уходили – он ещё на работе, они приходили, а он уже там.

Полной отдачи работе он требовал и от коллектива, поэтому лично отчитывал каждого за проявление равнодушия к пациенту. На ежедневных линейках главврач раздавал указания и определял план на день, по пятницам слушал отчёты заведующих отделениями об итогах за неделю.

«Первые сотрудники были люди одержимые, которые не жалели своего времени и сил. Примером для подражания был Анатолий Георгиевич. Все были молоды, всем хотелось сделать что-то хорошее для больницы, все были объединены одной идеей – сделать больницу передовой, лучшей в городе, области и Союзе», – рассказывает в книге воспоминаний Бэлла Тымонюк, работавшая заместителем главного врача в то время.

Анатолий Карасёв как патриот своей больницы мечтал, чтобы его врачи были самыми квалифицированными в стране, поэтому специалисты постоянно проходили обучение: выезжали на всероссийские медицинские съезды, посещали научно-практические конференции.

Людмила Клещёва проработала медсестрой в ГКБ-40 более 40 лет, но время работы с Анатолием Георгиевичем называет самым лучшим. Фото: Галина Соловьёва

«Он всё время был с нами»

Помимо невероятной энергичности, коллег Анатолия Карасёва удивляло его большое участие в жизни сотрудников больницы и стремление помочь каждому. В ГКБ №40 Карасёву пришлось руководить коллективом в 1 100 человек, и каждого, по словам Людмилы Клещёвой, он помнил в лицо, потому что лично принимал на работу.

– У Анатолия Георгиевича был очень мягкий взгляд, и относился он к нам как отец. Мы знали, что он за нас горой в любой ситуации, потому что он всё время был с нами, – делится Людмила Клещёва.

Особенно сильно, по мнению Людмилы Клещёвой, главный врач ГКБ ценил молодое поколение и заранее присматривал себе новых сотрудников из числа студентов. В больнице было девять кафедр медицинского института, откуда выпускники толпами приходили работать в 40-ю. Для них был создан совет наставников, которые помогали молодым специалистам освоиться в профессии. После по их примеру наставничество появилось и в других медучреждениях города.

Сотрудники, которым удалось работать под началом Анатолия Карасёва, называют его мечтателем и фантазёром. На общих собраниях руководитель больницы №40 во-одушевлённо рисовал картины будущего больницы. Вертолётная площадка на территории ГКБ для пациентов, которым нужна немедленная медицинская помощь, подземный туннель, соединяющий городскую и областную больницы, многоквартирный дом для сотрудников медучреждения и их семей, девятиэтажное общежитие для студентов – планов по развитию ГКБ №40 у Анатолия Карасёва было немало. За десять лет работы в больнице он успел сделать многое, но не всё.

Досье «ОГ» Анатолий Карасёв родился 16 ноября 1920 года в украинском городе Мелитополе Запорожской области. В 17 лет после школы поступил в Донецкий медицинский институт. На пятом курсе учёбы ушёл на Великую Отечественную войну, где стал начальником санитарной службы батальона, входившего в состав инженерно-строительной бригады. После войны продолжил обучение в Свердловском мединституте, который с отличием окончил в 1947 году. Профессиональный путь начал в качестве начальника медсанчасти Дегтярского медного рудника. Через семь лет получил должность главного врача в ГКБ №23. Около десяти лет Анатолий Георгиевич возглавлял инфекционную больницу №29, а после до конца жизни был главврачом ГКБ №40. Умер на 58-м году жизни 28 сентября 1978 года. Анатолий Карасёв родился в семье рабочих, но от него пошла настоящая династия врачей. Его жена Нина работала акушером-гинекологом. По стопам матери пошёл единственный сын Владислав. Внуки Анатолия Георгиевича тоже остались в сфере здравоохранения: Игорь Карасёв работает заведующим отделением в одном из медицинских учреждений Екатеринбурга, а Владислава Карасёва – врачом скорой педиатрической помощи.

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Опубликовано в №215 от 18.11.2020.