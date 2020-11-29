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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 ноября 2020, 14:47

На закупку медицинского транспорта для сельской местности выделили почти 1,5 миллиарда

ФАП

Мера позволит повысить доступность медицинских услуг, а также снизить нагрузку на службы скорой помощи. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России выделило почти 1,5 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности и малых городов. Деньги планировалось выделить в 2021 году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку машин решили ускорить.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, деньги пойдут на оснащение автотранспортом поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Всего планируется приобрести около двух тысяч машин, которые будут задействованы для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств в отдалённые населённые пункты. 

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 26 ноября. Финансирование поступит из резервного фонда Правительства РФ уже в 2020 году.

Ожидается, что эта мера позволит повысить доступность медицинских услуг, а также снизить нагрузку на службы скорой помощи.

Добавим, что в 2021 году на развитие первичного звена здравоохранения планируется направить 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет выделено не менее 500 млрд рублей. 

Областная газета Свердловской области

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