Почти 75% заболевших COVID-19 на Среднем Урале сосредоточены в семи городах

Почти 75% заболевших сосредоточены в семи городах региона. Фото: карта Роспотребнадзора

Свердловские санитарные врачи обновила данные по распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона. Почти 75% заболевших сосредоточены в семи городах.

Согласно данным, приведённым на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 47 835 человек. Из них 26 587 приходятся на уральскую столицу (более 55%). Далее следует Нижний Тагил, в котором подтверждено 3093 диагноза (примерно 6,5 % от общего сила заболевших свердловчан). Больше тысячи случаев заражения выявлено ещё в пяти уральских муниципалитетах: в Ревде (1439), Первоуральске (1245), Верхней Пышме (1223), Каменске-Уральском и Каменском районе (1131) и в Берёзовском (1127).

Меньше всего заболевших выявлено в небольших отдалённых населённых пунктах: В Гарях заболели четыре человека, в Пелыме - пятеро, в ПГТ Малышева - шестеро. С инфекцией по-прежнему не столкнулись жители Таборов. Эта территория единственная отмечена на карте Роспотребнадзора белым цветом.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области выявили 390 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 160 из них - в Екатеринбурге.

Также стало известно о кончине 16 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это самый высокий суточный показатель смертности в регионе за всю пандемию.