Дыхание ковида: истории сотрудников «Облгазеты», поборовших болезнь

Первая волна оказалась для сотрудников "ОГ" наиболее сложной. Весной в отделах дежурило по одному человеку. Тем не менее это не помешало ежедневному выпуску номера. Фото: Алексей Кунилов

Пандемия коронавируса серьёзно подкосила коллектив сотрудников «Облгазеты». На больничный ушли сразу несколько человек, причём не только пишущие журналисты. В числе подхвативших вирус оказались и бухгалтера, и дизайнеры, и специалисты отделов развития и выпускающих редакторов. Кому-то ковид удалось пережить за несколько дней. Но есть и такие, кто промучился долго.

Лечение по ватсапу и 60 уколов в живот

Дизайнер-верстальщик «ОГ» Геннадий Богатырёв проболел коронавирусом в общей сложности месяц. И за этот месяц прошёл, что называется, через все круги ада.

– Неожиданно поднялась температура, позвонил в свою поликлинику. Там сказали, что врач ко мне приедет, больничный открыли. А врач не пришёл. Позвонили из поликлиники и сказали, что перечень лекарств для лечения мне по ватсапу скинут. Скинули, я пропил лекарства, а на следующий день мне стало хуже – температура 38,6 °С. Скорая приехала через два часа, меня сразу забрали, сделали КТ в поликлинике, взяли мазки. И сказали – сидите-ждите, пока вас какая-нибудь клиника не заберёт. И я восемь часов прождал! Уже лежал на двух стульях. В итоге забрали в 40-ю больницу, где я ещё три часа провёл на кушетке. И только в полночь меня подняли на 7-й этаж.

Дальше – веселее. В отделении не оказалось мест! В итоге меня чудом, причём бесплатно, положили в одноместную ВИП-палату. И 12 дней я там провёл. 35 процентов поражения лёгких. По 5 уколов в живот каждый день – чтобы тромбов не было. Таблетки, потом капельница – когда температура уже допрыгнула до 39,6 °С. И кислород давали – лежал с трубкой в носу. Вдобавок по 12 часов приходилось лежать только на животе – так врачи требовали. В общем, «хапнул» адреналина…

«Паника, слёзы, обоняния нет»

Бухгалтер-кассир Вера Бердышева подхватила ковид от подруги, приехавшей в гости из Асбеста. «Добрая» подруга ни слова не сказала, что её супруг уже заболел. А Вера после встречи с ней ещё некоторое время ходила на работу в редакцию.

– У меня началась паника. Мало того, что близкий человек так поступил. Я же могла стать причиной заболевания своих коллег! Давай в скорую названивать. Потом в экстренную службу – там сказали, что скорая выехала. На дворе два часа ночи – врача нет. Снова звоню в экстренную – меня соединяют с врачом скорой помощи экипажа, который должен был выехать. Он меня опять направляет в экстренную службу…Уже утро, 08:00. Хорошо, что температуры не было – только запахи пропали. Врач в итоге пришёл, тут же сделал тест. Результаты пришли через три дня. Всё это время лечилась – триазавирин, гриппферон и т.д. Потом пришёл врач из ковидной бригады. Привёз мне бесплатные лекарства. Больничный закрыли через 16 дней – сделали ещё два теста, они отрицательные. Очень порадовало, что в нашем посёлке Рудный, где я живу, есть ОВП. И местный врач, которому я тоже названивала, оказался очень хорошим человеком. Помогал, давал советы. Спасибо ему!

«Кто ковидные – в отдельную очередь!»

Начальник отдела местного самоуправления Юлия Бабушкина до сих пор задаётся вопросом – было ли у неё на самом деле ОРВИ, как диагностировали врачи? Сотрудница провела на больничном полторы недели – со всеми ковидными симптомами…

– Внезапно поднялась температура. Заломило мышцы, сильно заболела голова. Но ни кашля, ни насморка нет. Обратилась в поликлинику по месту прописки – в Ревдинскую городскую больницу. На работу сразу не поехала. В поликлинике ведёт приём отделение неотложной помощи. По сути, это небольшой зал, куда приходят только-только заболевшие. Там я просидела два часа, прежде чем принял фельдшер. В окружении таких же, как я. И когда пожилая медсестра, выйдя из кабинета, громко крикнула: «Кто ковидные – в отдельную очередь, и не сюда, а в регистратуру!», меня прорвал истерический смех. Зачем я тут в маске сижу тогда?!

В кабинете девушка-фельдшер выслушала симптомы, занесла данные в компьютер, открыла больничный. Грудную клетку не слушала. Уверенной рукой быстро написала список препаратов. И спросила: «Вы состоите на учёте?». Я говорю: «Да, по гипертонии». Она: «Тогда вам полагается сделать тест – сдать мазки». В итоге мазки взяли и отправили лечиться домой. Результаты пришли только через пять дней – позвонил терапевт, сообщил, что ковид не подтвердился. Испытала шок, когда узнала, сколько стоит триазавирин – почти две тысячи рублей!

«Ноги просто узлом заворачивались»

Главный специалист отдела выпускающих редакторов Наталья Мейта проболела три недели. Диагноз по КТ – ковидная пневмония. При этом результаты мазков оказались отрицательными.

– Резко поднялась температура, почувствовала затруднение дыхания. Сразу пошла в больницу. Естественно, там очередь километровая. Меня приняли, отправили делать флюорографию. Часа четыре простояла в очереди. Заметила для себя: когда я делала её летом – на всю больницу была одна пневмония. А на этот раз каждый четвёртый выходил с таким диагнозом. Вернулась к врачу со снимком. Взяли тест – мазки. Написали направление в больницу, велели вызывать скорую. Со скорой я намучилась – дозвониться нереально. Часа полтора пыталась. В три часа дня кое-как дозвонилась, а приехали только на следующий день утром. Считаю, что это ещё быстро – мне повезло. Обследование провели, ребята хорошие оказались. Увидела, что младший сотрудник – совершенно измотанный, уже когда села в машину, он заснул – отключился. Привезли меня в больницу, сделали КТ – 10 процентов поражения лёгких. А результаты мазков – отрицательные. Как такое возможно, врачи не смогли объяснить. Отправили меня домой. Врач пришла – очень хороший доктор. Самое сложное было – пережить судороги в ногах. Ноги просто узлом заворачивались – до сих пор таблетки пью…

«Тяжело было психологически»

Главный специалист отдела развития Анна Кулакова рассказала, что сложнее всего было не обращать внимания на окружающую информацию о ковиде. Когда болеешь, а вокруг масса историй с другими людьми, ощущения – не самые комфортные.

– Всё началось с того, что у меня пропало обоняние. Когда стало ясно, что не чувствую даже резкие запахи, решила сделать платный тест. Через два дня приехал курьер за пробой, которую надо было сделать самостоятельно. Ещё через полтора дня на почту пришёл положительный результат. К тому времени температура поднялась до 38 °С. Я вызвала скорую, и меня отвезли в больницу на компьютерную томографию. Выяснилось, что у меня двусторонняя пневмония с поражением лёгких до пяти процентов. Врач сказал, что это лёгкий случай и особого лечения не требуется. На несколько дней температура спала, я чувствовала себя прекрасно. На восьмой день течения болезни у меня опять поднялась температура, и с тех пор держалась на отметке 37,5 °С четыре недели, то поднимаясь, то снова опускаясь. Появился кашель, и я снова записалась на компьютерную томографию – уже платно. Результаты успокоили: около шести процентов поражения лёгких. Подключила два вида антибиотика в таблетках. С врачом общалась посредством онлайн-консультации. Тяжело было психологически: когда читаешь в СМИ и соцсетях истории других людей, невысокая, но постоянная температура заставляет понервничать. Ещё одна сложность – «ковидные качели»: сегодня кажется, что ты идёшь на поправку, а завтра снова поднимается температура и усиливается кашель. Обоняние и вкус полностью вернулись только две недели назад.

Журналисты – тоже в группе риска! Сегодня много говорят о поддержке медиков и педагогов – люди этих профессий чаще всего контактируют с окружающим миром, и риск заразиться ковидом у них выше среднего. Но о такой категории, как журналисты, почему-то никто не вспоминает! А ведь наша профессия тоже основывается на общении с людьми. Остановить выпуск газет или видеосюжетов мы не можем. Без общения с людьми их просто не будет! Так почему бы нас не включить в категорию лиц для тестирования на антитела? Ещё один момент: когда власти ввели ограничения в связи с пандемией, как работать нам, журналистам, никто чётко не объяснил. Офисные здания закрылись – а если редакция располагается в нём? Чиновники, курирующие СМИ, растерялись. Мы же перевели на самоизоляцию сотрудников 65+, изменили график работы, выйдя на дистант и сохранив в редакции только дежурных. Но полноценно работать в таком режиме очень сложно – наша газета выходит ежедневно! Но этот факт тоже никто не учёл. И вот ещё что: информацию о ситуации с ковидом в регионе мы сегодня получаем из оперштаба, с сайта Роспотребнадзора, официальной группы правительства Свердловской области с соцсетях. И всё! Если нам необходимо задать вопросы – данные от областного минздрава получить практически нереально. Максимум – скупые, неконкретные заявления. И дозвониться до сотрудников пресс-служб тоже не всегда удаётся. Очень надеемся, что ситуация изменится.