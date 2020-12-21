Фото: Редакция газеты «Время»

Нижнетуринская газета «Время» запустила рубрику «Ковид: взгляд изнутри». Коллеги-журналисты попросили жителей поделиться своими историями болезни и борьбы с нею. А также выводами, к которым пришли люди во время пандемии. Нас заинтересовала история Ларисы Чигвинцевой. Самые интересные фрагменты публикуем в номере.

«Тяжело вспоминать первые дни и те дни, когда люди не справились с этой болезнью. Сейчас я совершенно иначе отношусь к призывам оставаться дома, особенно пожилым людям! Что сложного в том, чтобы надеть маску в общественном месте? Позаботиться о дезинфекции рук? Неужели нельзя временно избегать большого скопления людей?», – написала женщина.

Отношение к жизни у тех, кто переболел ковидом, серьёзно изменилось, призналась Чигвинцева. Общее состояние организма постоянно напоминает о том, что случилось. «Такое ощущение, что болезнь не отпускает твой организм, твоё сознание, и ты не можешь войти в привычный ритм жизни, периодически ощущая усталость, одышку при малейших физических нагрузках, сухость кожи и потерю волос. Некоторые запахи до сих пор как будто бы с какой-то пеленой», – поделилась она.

По словам женщины, психологическое состояние – отдельная история. «Я считаюсь здоровой, проведя две недели в больнице и две недели на строгой домашней изоляции после больницы. И это было только во благо организму, бесценная возможность хоть немного восстановиться физически, иначе бы просто не смогла работать. С ужасом слушаю людей, которые не верят в COVID-19! Я понимаю, что в чужие головы свои мысли не забьёшь, но чем быстрее мы все поймём ситуацию, тем легче будет её пережить!», – написала она.

К слову, истории жителей, переболевших ковидом, газета «Время» собирает до сих пор. Полные тексты историй можно прочитать на официальном сайте газеты и в группе в соцсетях.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №239 от 22.12.2020